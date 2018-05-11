15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

KDK tavsiye kararı verdi, engelli vatandaşın talebi kabul edildi

Yer değişikliği talebi kabul edilmeyen engelli vatandaş, KDK’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği tavsiye kararı üzerine Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atandı

11 Mayıs 2018, Cuma 13:30
KDK tavsiye kararı verdi, engelli vatandaşın talebi kabul edildi
Mardin Gümrük Müdürlüğü'nde görev yapan engelli vatandaş, rahatsızlığından dolayı çok az gördüğünü, yüzde 45 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğunu, günlük yaşantısında zorlandığını ve engellilik durumu nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan ailesinin yanına gidebilmek için yer değişikliği talep ettiğini belirterek hiçbir dilekçesine cevap verilmediğini ifade etti.

Vatandaş, engelinden dolayı Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.


BAKANLIK MAĞDURİYETİ GİDERDİ


Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvuranın, engelinden dolayı atanma talebinin idare tarafından reddedilmesinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, dolayısıyla talebin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda talebi haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, başvurucunun mağduriyetini gidererek atamasını gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yer değişikliği işlemini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirdi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek

YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek
AGÜ'lü öğrenciler Walt Disney'de staj yapacak

AGÜ'lü öğrenciler Walt Disney'de staj yapacak
Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek

Çanakkaleli 100 öğrenci Diyarbakır'ı gezecek
Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu

Prof.Dr. İlber Ortaylı Niğde’de üniversite öğrencileriyle buluştu
GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya

GKV Ortaokulu'ndan anlamlı kampanya
Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı

Ege Üniversitesi'nde 'Ege Store' açıldı
60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu

60 yaşından sonra üniversiteye başlayıp mezun oldu
Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi

Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi
Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor

Asırlık okullar spor ve sanat şöleninde bir araya geliyor
KDK öğrencileri haklı buldu

KDK öğrencileri haklı buldu
3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen

3 bin 400 liseliyle yapılan araştırmanın sonucu: Okula koşarak gitmenin nedeni öğretmen