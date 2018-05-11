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KDK tavsiye kararı verdi, engelli vatandaşın yer değişikliği talebi kabul edildi

Yer değişikliği talebi kabul edilmeyen engelli vatandaş, KDK’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği tavsiye kararı üzerine Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atandı

11 Mayıs 2018, Cuma 13:29
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Mardin Gümrük Müdürlüğü'nde görev yapan engelli vatandaş, rahatsızlığından dolayı çok az gördüğünü, yüzde 45 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğunu, günlük yaşantısında zorlandığını ve engellilik durumu nedeniyle Şanlıurfa’da yaşayan ailesinin yanına gidebilmek için yer değişikliği talep ettiğini belirterek hiçbir dilekçesine cevap verilmediğini ifade etti.

Vatandaş, engelinden dolayı Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.


BAKANLIK MAĞDURİYETİ GİDERDİ


Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvuranın, engelinden dolayı atanma talebinin idare tarafından reddedilmesinin açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, dolayısıyla talebin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda talebi haklı bulan Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü'ne atamasının yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, başvurucunun mağduriyetini gidererek atamasını gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yer değişikliği işlemini Kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirdi.
 

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