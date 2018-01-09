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Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? (Keçi Adası Türkiye-Yunanistan krizi)

Keçi Adası son günlerde Türk halkının en çok merak ettiği adalardan biri haline geldi. Bu merakın sebebi turizm değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu, hem geçtiğimiz günlerde hem de grup toplantısında Türkiye kara sularında olmasına rağmen Yunanistan'ın işgali altında bulunan Keçi Adası hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından herkes "Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir?" gibi soruları Google'da aradı. İşte Keçi Adası ile ilgili bilinmesi gerekenler...

09 Ocak 2018, Salı 16:11
Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? (Keçi Adası Türkiye-Yunanistan krizi)
Keçi Adası çok merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 4,3 deniz mili yani 8 kilometre mesafede olmasına rağmen Yunanistan işgalinde olan Keçi Adası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Grup toplantısında "Ecevit Kıbrıs'ı nasıl aldıysa ben de 2019'da Keçi Adası'nı öyle alacağım" çıkışı yapmıştı. Peki Kılıçdaroğlu'nun sıkça bahsettiği Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? Keçi Adası Türkiye'ye kaç kilometre mesafede? Yunanca ismi Pserimos olan Keçi Adası nerede? İşte Keçi Adası ile ilgili tüm detaylar... 
 

KEÇİ ADASI TÜRKİYE'YE KAÇ KM MESAFEDE?


Keçi Adası (İpserim), Ege Denizi’ndeki On İki Ada‘dan biri olmasına karşın Türkiye karasularında bulunması dolayısı ile Türk toprağı olarak kabul ediliyor. Ancak Yunanistan tarafından 2004’te işgal edilen ve halen Yunan işgali altında bulunan Keçi Adası, Bodrum Yarımadası’nın batı ucundaki Turgutreis sahilinin 4,3 deniz mili (8 km) güneybatısında, İstanköy (Kos) ile Kelemez (Kalimnos) arasında yer alıyor.


LOZAN'A GÖRE TÜRK EGEMENLİĞİNDE


Marmaris’in karşısında bulunan ve Yunanca ismi Pserimos olan Keçi Adası, 6 millik Türk karasuları içerisinde, Bodrum’a 4 mil uzaklıkta yer alıyor. Üzerinde Yunan bayrağının dalgalandığı ve Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahların yerleştirildiği Keçi Adası, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması‘na göre Türk egemenliğine bırakıldı.

Türkiye’nin güneybatı sahilinde Ege ve Akdeniz’in kesiştiği noktada, Muğla’ya bağlı bir liman kenti olan Marmaris, Rodos ve Ege Adalarına açılan en önemli köprü. Yat turizmi ve mavi yolculuğun önemli merkezlerinden olan Marmaris’ten Rodos adasına da düzenli olarak seferler düzenleniyor.


 

KEÇİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?


İçmeler Limanı’na 1.40 km, Marmaris Limanı’na 5.05 km ve Marmaris Yacht Marina’ya da 4.95 km uzaklıkta bulunan Keçi Adası’na, Pire Limanı’ndan hareket eden feribot seferleriyle ulaşım mümkün. (Kaynak: Gezievreni)


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