Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? (Keçi Adası Türkiye-Yunanistan krizi)

Keçi Adası nerede? Keçi Adası'na nasıl gidilir? Keçi Adası Türkiye'ye kaç kilometre mesafede?

KEÇİ ADASI TÜRKİYE'YE KAÇ KM MESAFEDE?



LOZAN'A GÖRE TÜRK EGEMENLİĞİNDE

KEÇİ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Keçi Adası sorusu: Bu ada kimin?

Adem Özdoğan

çok merak ediliyor., geçtiğimiz günlerde'ye 4,3 deniz mili yani 8 kilometre mesafede olmasına rağmen Yunanistan işgalinde olan Keçi Adası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Grup toplantısında'ı nasıl aldıysa ben de 2019'da'nı öyle alacağım" çıkışı yapmıştı. Peki'nun sıkça bahsettiğiİşte Keçi Adası ile ilgili tüm detaylar..., Ege Denizi’ndeki On İki Ada‘dan biri olmasına karşın Türkiye karasularında bulunması dolayısı ile Türk toprağı olarak kabul ediliyor. Ancaktarafından 2004’te işgal edilen ve halen Yunan işgali altında bulunan Keçi Adası, Bodrum Yarımadası’nın batı ucundaki Turgutreis sahilinin 4,3 deniz mili (8 km) güneybatısında, İstanköy (Kos) ile Kelemez (Kalimnos) arasında yer alıyor.’in karşısında bulunan ve, 6 millik Türk karasuları içerisinde, Bodrum’a 4 mil uzaklıkta yer alıyor. Üzerinde Yunan bayrağının dalgalandığı ve Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahların yerleştirildiği Keçi Adası, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması‘na göre Türk egemenliğine bırakıldı.Türkiye’nin güneybatı sahilinde Ege ve Akdeniz’in kesiştiği noktada, Muğla’ya bağlı bir liman kenti olan Marmaris, Rodos ve Ege Adalarına açılan en önemli köprü. Yat turizmi ve mavi yolculuğun önemli merkezlerinden olan Marmaris’ten Rodos adasına da düzenli olarak seferler düzenleniyor.’na 1.40 km, Marmaris Limanı’na 5.05 km ve Marmaris Yacht Marina’ya da 4.95 km uzaklıkta bulunan Keçi Adası’na, Pire Limanı’ndan hareket eden feribot seferleriyle ulaşım mümkün.