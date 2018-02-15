Kedi için türbe inşa ettiler

Ülkede 1600'lü yıllarda yaşamış Pir Gaji Şah'ın kedisi için yapılan türbeye gidenler, şahın çok sevdiği hayvana dua ediyor!

15 Şubat 2018, Perşembe 17:59
Kedi için türbe inşa ettiler
Pakistan'da 17. yüzyılda yaşamış komutan Pir Gaji Şah'ın  kedisi için sembolik 'türbe' inşa edildi.
 
Express Tribune gazetesindeki habere göre, ülkenin güneydeki Sind  eyaletine bağlı Dadu şehri kırsalında,  Pir Gaji Şah'ın kedisi için türbe  yapıldı.

Gazetenin haberine göre, her gün onlarca kişi Pir Gaji Şah'ın çok  sevdiği kedisinin türbesine giderek dua ediyor.
 
Gaji Şah'ın türbesinin bekçiliğini yapan Manzur Hüseyin Koso, bölge  halkı tarafından dini lider olarak kabul edilen Şah'ın aynı zamanda Sind  eyaletinin "işgalcilere" karşı savunmasında da komutanlık yaptığını belirtti.


PAKİSTAN'DA KEDİYE TÜRBE

 
Koso, "Gaji Şah'ı ve ona yakın olan her şeyi çok seviyoruz. Ancak bazı  insanlar uyarmamıza rağmen cahillikten ve bilinçsizlikten dolayı kedinin mezarı  önünde eğiliyorlar" dedi.
 
Araştırmacı yazar Aziz Kingrani ise Gaji Şah'ın dönemin hükümdarı  tarafından Sind ile Belucistan eyaletleri arasındaki sınırı korumakla  görevlendirilmiş bir komutan olduğunu ama evliya olmadığını söyledi.
 
Kingrani, "Gaji Şah bölgenin savunmasında önemli hizmetleri oldu.  Hayatını bölgenin korunmasına adayan Şah, işgalcilerle girdiği savaşta yaşamını  yitirdi. Bölge halkı da bu önemli komutana saygı duymaya başladı" ifadelerini  kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bir sabah uyandı, ormana taşındı

Bir sabah uyandı, ormana taşındı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da 'soğuk duş'

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Lübnan'da 'soğuk duş'
NATO'dan Ege'de itidal çağrısı

NATO'dan Ege'de itidal çağrısı
Geyiğin çarptığı helikopter düştü

Geyiğin çarptığı helikopter düştü
H7N4 kuş gribi virüsü dünyada ilk kez bir insanda görüldü

H7N4 kuş gribi virüsü dünyada ilk kez bir insanda görüldü
Moskova'daki elçiliklere 'beyaz toz' içeren zarflar gönderildi

Moskova'daki elçiliklere 'beyaz toz' içeren zarflar gönderildi
Trump: Aile içi şiddete karşıyım, söylemeye gerek yok

Trump: Aile içi şiddete karşıyım, söylemeye gerek yok
Japonya'da sanal gerçeklik tatillerine yoğun ilgi

Japonya'da sanal gerçeklik tatillerine yoğun ilgi
Çin Köpek Yılı'na giriyor

Çin Köpek Yılı'na giriyor
ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı: 'Paylaştığı her şey silahlarla ilgiliydi'

ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı: 'Paylaştığı her şey silahlarla ilgiliydi'
Küba'da görevli ABD Büyükelçiliği çalışanlarına sonik saldırı yapıldı mı?

Küba'da görevli ABD Büyükelçiliği çalışanlarına sonik saldırı yapıldı mı?