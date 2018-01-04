Kediyi boğarak öldüren cani serbest bırakıldı

YÜZDE 70 ENGELLİ

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kamerada

Mine Bozkurt

Ümraniye’de 15 yaşındaki O.K.’nin kediyi boğarak öldürme anları güvenlik kameralarına yansımıştı.Güvenlik kameralarını inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan ve yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen şüpheli, adli kontrol kararı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Mahkeme, şüpheli O.K. hakkında haftada bir gün imza atması şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, O.K.’yı serbest bıraktı.