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Kediyi boğarak öldüren cani serbest bırakıldı

Ümraniye’de kediyi boğarak öldüren yüzde 70 engelli 15 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

04 Ocak 2018, Perşembe 18:53
Kediyi boğarak öldüren cani serbest bırakıldı
Ümraniye’de 15 yaşındaki O.K.’nin kediyi boğarak öldürme anları güvenlik kameralarına yansımıştı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
 

YÜZDE 70 ENGELLİ


Savcılıkta ifadesi alınan ve yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen şüpheli, adli kontrol kararı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI


Mahkeme, şüpheli O.K. hakkında haftada bir gün imza atması şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, O.K.’yı serbest bıraktı.

İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kameradaİstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kamerada

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