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Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar

Hollywood'da da iz bırakan İngiliz aktris Keira Knightley, neden genelde tarihi filmlerde oynamayı tercih ettiğini ''Günümüzde geçen filmlerde kadın karakterler hep tecavüze uğruyor'' diye açıkladı.

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:12
Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar
İngiliz aktris Keira Knightley, kostümlü tarihi filmlerin vazgeçilmez oyuncusu haline gelmesine açıklık getirdi. 'Aşk ve Gurur', 'Atonement/Kefaret', 'Düşes', 'Anna Karenina' gibi filmlerde başrol oynayan, Karayip Korsanları film serisi sayesinde tüm dünyada tanınan Knightley, Variety'ye verdiği, röportajda, çağdaş kadının filmlerde sunuluş şeklinden hoşlanmadığını belirtti.


​'TARİHİ FİLMLERİN ESİN VEREN KADINLARI'


Son filminde 1873-1954 arası yaşayan Fransız kadın yazar Colette'i canlandıran 32 yaşındaki İngiliz aktris, ''Günümüzde geçen filmlerde rol almaktan hoşlanmıyorum, zira kadın karakterlere hemen hemen her zaman tecavüz ediliyor'' çıkışını yaparak ekledi: ''Çağdaş kadına biçilen rolde bana hep nahoş gelen bir şeyler var. Ama tarihi filmlerde bana teklif edilen rollerde hep esin verici karakterler buluyorum.'' 


'BİRAZ DEĞİŞİKLİK VAR'


Netflix gibi internet yayımcılığında bazı güçlü kadın hikayeleri ve kadın karakterleri sunulduğunu fark ettiğini belirten Knightley, bunun, filmlerde de kadın karakterlerin aynı yönde şekillenmesine yardımcı olmasını temenni etti.



(Keira Knightley Tolstoy'un ölümsüz romanı Anna Karenina'dan uyarlanan aynı adlı filmde Aaron Johnson ile başrolü paylaşmıştı) 
 

'KADIN YAZAR, YÖNETMEN, YAPIMCILAR LAZIM'


''Biraz ilerleme var. Birdenbire elime kadın karakterin ilk 5 sayfada tecavüze uğramadığı ya da sevgi dolu eşten ibaret olmadığı senaryolar geçmeye başladı'' diyen Knightley, ''Kadın senaristler, yönetmenler, yapımcılar olduğunda, sayıları arttığında, kadın rolleri de düzelecek. Aynı zamanda toplumun drama aracılığıyla kadına bakış açısı da çok yönlü ve geniş kapsamlı hale gelecek'' saptamasını yaptı. 


KEIRA KNIGHTLEY KİMDİR?


İngiliz dizi ve sinema oyuncusu Keira Knightley 1985 yılında Middlesex'te doğdu. 1993'te televizyon filmi Royal Celebration ile kariyerine başladı. 1999 yapımı Star Wars: Episode I, The Phantom Menace‘da, Padmé Amidala‘nın dublörlüğünü yaptı. İlk başrolünü 2001’de tv yapımı Princess of Thieves’de, Robin Hood‘un kızı olarak oynadı. 

2003 yapımı Bend It Like Beckham ve Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl filmleriyle şöhreti yakaladı. Knightley, 2005‘te, Price and Prejudice filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Akademi Ödülü‘ne aday gösterildi.

Birçok dergi tarafından “Dünyanın En Seksi Kadınları” listelerinde üst sıralarda seçilen Knightley, Nisan 2006‘da Chanel parfümünün yeni ünlü yüzü olarak ilan edildi. Keira’nın Mayıs 2006’da, Yahudi Kabala dini üyesi olduğu bildirildi.


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