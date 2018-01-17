Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar



​'TARİHİ FİLMLERİN ESİN VEREN KADINLARI'



'BİRAZ DEĞİŞİKLİK VAR'

'KADIN YAZAR, YÖNETMEN, YAPIMCILAR LAZIM'



KEIRA KNIGHTLEY KİMDİR?

Can Hakman

İngiliz aktris, kostümlü tarihi filmlerin vazgeçilmez oyuncusu haline gelmesine açıklık getirdi. '', '/Kefaret', '', '' gibi filmlerde başrol oynayan,film serisi sayesinde tüm dünyada tanınan Knightley, Variety'ye verdiği, röportajda, çağdaş kadının filmlerde sunuluş şeklinden hoşlanmadığını belirtti.Son filminde 1873-1954 arası yaşayan Fransız kadın yazar'i canlandıran 32 yaşındaki İngiliz aktris, ''Günümüzde geçen filmlerde rol almaktan hoşlanmıyorum, zira kadın karakterlere hemen hemen her zaman tecavüz ediliyor'' çıkışını yaparak ekledi: ''Çağdaş kadına biçilen rolde bana hep nahoş gelen bir şeyler var. Ama tarihi filmlerde bana teklif edilen rollerde hep esin verici karakterler buluyorum.''Netflix gibi internet yayımcılığında bazı güçlü kadın hikayeleri ve kadın karakterleri sunulduğunu fark ettiğini belirten Knightley, bunun, filmlerde de kadın karakterlerin aynı yönde şekillenmesine yardımcı olmasını temenni etti.''Biraz ilerleme var. Birdenbire elime kadın karakterin ilk 5 sayfada tecavüze uğramadığı ya da sevgi dolu eşten ibaret olmadığı senaryolar geçmeye başladı'' diyen Knightley, ''Kadın senaristler, yönetmenler, yapımcılar olduğunda, sayıları arttığında, kadın rolleri de düzelecek. Aynı zamanda toplumun drama aracılığıyla kadına bakış açısı da çok yönlü ve geniş kapsamlı hale gelecek'' saptamasını yaptı.İngiliz dizi ve sinema oyuncusu1985 yılında Middlesex'te doğdu. 1993'te televizyon filmiile kariyerine başladı. 1999 yapımı‘da,‘nın dublörlüğünü yaptı. İlk başrolünü 2001’de tv yapımı’de,‘un kızı olarak oynadı.2003 yapımıvefilmleriyle şöhreti yakaladı. Knightley, 2005‘te,filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Akademi Ödülü‘ne aday gösterildi.Birçok dergi tarafından “Dünyanın En Seksi Kadınları” listelerinde üst sıralarda seçilen Knightley, Nisan 2006‘daparfümünün yeni ünlü yüzü olarak ilan edildi. Keira’nın Mayıs 2006’da, Yahudi Kabala dini üyesi olduğu bildirildi.