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Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor

Türkiye’de binlerce insanın çeşitli sebeplerle karşılaştığı halk arasında ‘kekemelik’ olarak tanımlanan konuşma bozukluğu, ortalama 2-3 haftalık terapinin ardından sorun olmaktan çıkıyor

Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor
Konuşma bozuklukları konusunda profesyonel çalışmalar yürüten Kekemelodi, Melodik ve Hipnotik Konuşma metotları ile 3 haftada insanların özgürce konuşmalarına destek oluyor. Yaklaşık 11 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla onbinlerce insanın özgürce konuşmasına katkıda bulunduklarını söyleyen Kekemelodi Genel Koordinatörü İsrafil Hancı, terapilere katılanların yüzde 90’ından yüzde 100 sonuçlar aldıklarını belirtti.

Kişide önce farkındalık oluşturarak değişimi sağladıklarını kaydeden İsrafil Hancı, “Kişiye zihinsel ve yapısal olarak herhangi bir problemi olmadığını, belli kuralları uyguladığında rahat bir şekilde kendini ifade edebileceğini gösteriyoruz. Cevapların, bir başkasında değil, ancak ve ancak kendisinde olduğunun bilincine vardığında değişim başlıyor. Bununla birlikte teknik çalışmalar, diyafram nefesi uygulamaları ve sosyal fobilerine yönelik terapilerle özgüvenini yükselterek her ortamda kendini ifade edebilen bir birey olmasını sağlıyoruz” dedi.

ÖZGÜN KONUŞMA METOTLARI

Konuşma bozuklukları konusunda dünyada var olan bilgileri kullandıklarını belirten İsrafil Hancı, bunun üzerine farklı ve yeni sistemler de ilave ettiklerini söyledi. 3 haftalık kısa bir sürede insanların özgürce konuşmalarına destek olduklarına dikkat çeken İsrafil Hancı, Melodik Sistemi en etkili şekilde kullandıklarını vurguladı. Hipnotik Konuşma metoduyla da bu alanda ciddi bir çığır açtıklarını kaydeden İsrafil Hancı, “Geliştirdiğimiz bu sistemlere rağmen her kişiyi farklı bir dünya olarak görüp, herkes için farklı çözümler ürettik” dedi.

AVRUPA'DA YENİ ŞUBELER

Türkiye genelinde 13 şube ile hizmet verdiklerini ifade eden İsrafil Hancı şubeleşmenin planlı bir şekilde değil, arz talep doğrultusunda oluştuğunu söyledi. Avrupa’nın birçok ülkesinden ciddi talep aldıklarını sözlerine ekleyen İsrafil Hancı, yakın zamanda Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde yeni şubeler açmayı planladıklarını kaydetti. İsrafil Hancı, resmi kurumlarla birlikte yaptıkları projelerle de 3 bin kişinin kendilerini özgürce anlatabilmelerine yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR

Kekemeliği yenemeyenlerin de olduğunu belirten İsrafil Hancı, “Psikolojinin temel varsayımlarından biri ‘Kişi istemezse onu hiç kimse değiştiremez.' Programımıza katılanlar arasında yaşı küçük olup sorununun henüz bilincinde olmayanların yanında eğitime katıldığı süreçte içinde bulunduğu psikolojik durum da buna engel olabiliyor. Ancak biz bunu da göz önünde bulundurarak sonuç alıncaya kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeter ki kişi vazgeçmesin, bizimle birlikte yürümeye devam etsin” diye konuştu. Terapilerin uzamasının ücretin artması anlamına gelmediğini vurgulayan İsrafil Hancı, tek bir ücret alındığını ve sonuca ulaşıncaya kadar da çalışmaların sürdüğünü söyledi.
 
 
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