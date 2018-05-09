Kelliğe çare olabilecek bir ilaç keşfedildi

Saç dökülmesi ne zaman endişe yaratmalı?

Nazlı Erdol

Araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı. İlaç ile saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.BBC Türkçe'nin aktardığına göre; projenin başında bulunan'nden, ilacın saç kaybından şikayetçi insanlar için büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı.Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor.Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.Saç dökülmesi genelde dert edilmemesi gereken bir durum. Ancak uzmanlar şu durumlarda doktorunuzu görmenizde fayda olduğunu söylüyor:- Ani saç dökülmesi- Kafa derisinde çıplak alanların oluşması- Yığınlar halinde saç kaybı- Kafanın yanması ve kaşınması- Saç dökülmesiyle ilgili kaygı durumu