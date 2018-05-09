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Kelliğe çare olabilecek bir ilaç keşfedildi

Bir kemik hastalığı olan osteoporozun tedavisi için geliştirilen bir ilaç kelliğe çare olabilir

Kelliğe çare olabilecek bir ilaç keşfedildi
Araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı. İlaç ile saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; projenin başında bulunan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Nathan Hawkshaw, ilacın saç kaybından şikayetçi insanlar için büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

PLOS Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı.

Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor.

Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.
 

Saç dökülmesi ne zaman endişe yaratmalı?


Saç dökülmesi genelde dert edilmemesi gereken bir durum. Ancak uzmanlar şu durumlarda doktorunuzu görmenizde fayda olduğunu söylüyor:

- Ani saç dökülmesi
- Kafa derisinde çıplak alanların oluşması
- Yığınlar halinde saç kaybı
- Kafanın yanması ve kaşınması
- Saç dökülmesiyle ilgili kaygı durumu


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