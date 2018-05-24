Kemal Kılıçdaroğlu: Cezalandırma amaçlı ise ekonomik suçtur

CNN Türk’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“(İnce’nin kendisinden fazla oy alması halinde genel başkanlığının tartışılması iddiası) Varsayımlar üzerinden geleceği değerlendirmem doğru değil. Seçimden sonra tabloya bakarız. Karamsar değilim, iyi bir sonuç çıkacak. Nihayetinde zaten İnce, cumhurbaşkanlığını kazanacak. Muharrem İnce ile ortak miting düzenleyebiliriz, İstanbul’da olabilir.

KABİNE İKİNCİ TURDA

(İnce’nin kabinesi) İkinci turda kabineyi göreceksiniz. Güzel bir yardımcı kadrosu ile yola çıkacak. Toplumun her kesimini kapsayan, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağına göre, kadrosu da böyle şekillenecek.

(CHP’nin seçim beyannamesi) Heyecan ve umut verecek, yeni ufuklar açacak bir beyanname. 5 temel problemi; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi konusunda çözüm getiren başlıklar içerecek.

(Döviz artışı) Spekülasyon amaçlı, birilerini cezalandırma amaçlı böyle bir yönteme başvuruluyorsa bu ekonomik bir suçtur. Hükümet, kim oynuyorsa ona neden müdahale etmiyor?

TOPLUM DEĞERLENDİRECEK

(Bahçeli’nin Çakıcı ziyareti) Alaattin Çakıcı’yı, hapse girmeden önceki faaliyetlerini toplum biliyor. Bahçeli’nin bu ziyareti toplum tarafından izlenip değerlendirilecektir.”