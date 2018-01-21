Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal ile görüştürmedier



DENİZ BAYKAL'IN DOKTORU AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Can Hakman

Almanya'nınkenti yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kiliniği’nde yatan CHP eski Genel Başkanı’ı ziyaret etmek için Almanya’ya gelen CHP Lideri, bu isteğine kavuşamadı. Klinik yönetiminden Baykal’ın durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşemeden geri döndü.Baykal’ın özel doktoru Dr.’dan bilgi aldıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Bana verilen bilgiye göre eski genel başkanımızın durum gayet iyi. Önümüzdeki ay başında’ye geri dönecek. Parlamentonun önemli bir mensubu olarak görevine devam etmesini bekliyoruz. Kendisine şimdiki gibi yaşadığımız olağanüstü günlerde özellikle mecliste ihtiyacımız var. Şuan için müsait olmaması nedeniyle görüşmemizin doktorlar tarafından mümkün olmadığı söylendi'' diye konuştu.Alp Dağları eteklerinde yer alan klinik ziyaretinde’na milletvekilleriile Münih Başkonsolosueşlik etti. Kılıçdaroğlu, kızı Aslı aracılığıyla’a geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek vatandaşlarla görüşmek üzere Münih'e geçti.Dr. Schaan ise ısrarlı sorularımıza rağmen görüşmenin neden gerçekleşmediği ve Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi vermek istemedi.