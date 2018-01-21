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Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal ile görüştürmedier

Almanya’da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu doktorların izin vermemesi nedeniyle görüşemedi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Deniz Baykal'ın durumunun iyi olduğunu söylese de doktoru Marc Shaan açıklama yapmaktan kaçındı

21 Ocak 2018, Pazar 17:25
Kemal Kılıçdaroğlu'nu Deniz Baykal ile görüştürmedier
Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kiliniği’nde yatan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmek için Almanya’ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu isteğine kavuşamadı. Klinik yönetiminden Baykal’ın durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşemeden geri döndü.

Baykal’ın özel doktoru Dr. Marc Schaan’dan bilgi aldıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Bana verilen bilgiye göre eski genel başkanımızın durum gayet iyi. Önümüzdeki ay başında Türkiye’ye geri dönecek. Parlamentonun önemli bir mensubu olarak görevine devam etmesini bekliyoruz. Kendisine şimdiki gibi yaşadığımız olağanüstü günlerde özellikle mecliste ihtiyacımız var. Şuan için müsait olmaması nedeniyle görüşmemizin doktorlar tarafından mümkün olmadığı söylendi'' diye konuştu.


DENİZ BAYKAL'IN DOKTORU AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Alp Dağları eteklerinde yer alan klinik ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri Tekin Bingöl, Metin Lütfi Baydar ile Münih Başkonsolosu Mesut Koç eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kızı Aslı aracılığıyla Deniz Baykal’a geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek vatandaşlarla görüşmek üzere Münih'e geçti.

Dr. Schaan ise ısrarlı sorularımıza rağmen görüşmenin neden gerçekleşmediği ve Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi vermek istemedi.


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