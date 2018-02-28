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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı

28 Şubat 2018, Çarşamba 21:53
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daire satıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilen Buz Rezidans’taki daire ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

'EVİ SATMAYA HAZIRIZ'


Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti. 

Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız.” demişti.

100 BİN DOLARA SATILDI


Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

HABERİNİ YAPMIŞLARDI


Bir süre önce Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini haberleştirmiş ve “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektupKemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan Güneş gazetesine mektup


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