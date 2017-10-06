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Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'ta yemin etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu bugün yemin etti

06 Mart 2018, Salı 12:18
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'ta yemin etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu 15 Eylül'de vatani görevini yapmak üzere Sivas'taki birliğine teslim olmuştu. Bedelli askerlik yapmayıp kısa dönem askerlik yapmayı tercih eden Kerem Kılıçdaroğlu bugün yemin etti.


 

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILDI

Kerem Kılıçdaroğlu ve binlerce askerin yemin törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan da katıldı.


Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenini pür dikkat izledi


Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan da töreni heyecanla izledi


Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin töreninin ardından aile pozu verdi
 

"OĞLUM İLE GURUR DUYUYORUM"


Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlum ile gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yapıyor. İnşallah bitirip o da huzur içerisinde döner" şeklinde konuştu. 




Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin töreninden görüntüler:





Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'taki birliğine teslim olurken annesi Selvi Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan da yanındaydı
 


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