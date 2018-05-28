CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara Minibüsçüler Odası ziyaretinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması lazım. Bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika yok. Bunun ertelenmesi lazım. Esnafın sermayesi bu minibüs, sermayede KDV olmaz." diye konuştu.

CHP liderinin açıklamaları şöyle:

Hayatımın uzun bir döneminde minibüslere bindim. Eşim ve çocuklarım da bindi. Hala da biniyorlar. Sizler hayatımızın önemli bir parçasısınız. Sizler birer kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapanların zarar etmemesi lazım. Siyasetçilerin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak, hayatınızı idame etmenize yardımcı olmak.

"SERMAYEDE KDV OLMAZ"

36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması lazım. Bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika yok. Bunun ertelenmesi lazım. Esnaf, bu minibüsleri alacaksa KDV'nin olmaması lazım. Esnafın sermayesi bu minibüs, sermayede KDV olmaz. Bir arkadaşım bana 2 makbuz gösterdi. 1'er saat arayla yazılmış 2 ceza. Bu kadar ağır cezalar yazılamaz, yazık günah. Bunların düzeltilmesi lazım. Yanlış, doğru tartışmanın ötesinde, bu kadar ağır cezalar yazılmaz.

"ARADIĞIMIZ TEK ŞEY HUZUR"

Emeklilikteki haliniz ne olacak, ben size söyleyeyim. Prim yatıracaksınız. Gittiniz yatırdınız. 20008'den önce en düşük primden yaparsanız, 1800 TL elinize geçiyordu. Bugün emekli olursanız 843 TL geçecek elinize. Neden 1000 TL eksik? Mazot mu düştü, dolar mı düştü, minibüs mü ucuzladı, hayat mı kolaylaştı? Sizin sırtınızdan neler yapılıyor, sizin haberiniz yok arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu memlekette aradığımız tek şey huzur. Huzurun olması için herkesin görevini yapması lazım.

"HER ŞEYİ DOLARA ENDEKSLEMİŞLER"

Alınteri dökenlere hangi hizmet verildi, bana söyleyin? Bana bir örnek verin. Kendi hayatınızdan bir örnek verin. Sanmayın ki sadece Ankara'daki minibüsçüler şikayetçi. Mazot fiyatları sürekli artıyor, sebebi siz misiniz? Bu mazotun yükselmesine neden olan kim? Ne dış güçleri. Dolarda bir şey olduğu yok, eriyen TL. Biz yanlış yere bakıyoruz, TL'ye bakmamız lazım. Her şeyi dolara endekslemişler. Hepimizin yeniden düşünmesi lazım. Zarara uğrayacak olan da, faturayı ödeyecek olan da sizsiniz. Faturayı çalışan öder. Yazın cezaları diyecekler, bitir bu makbuzu gel diyecekler. Polis de amirine hesap verecek, herkese yazıyım cezayı diyor. Makbuzu verirken bana hesap sormasınlar diyor.

"OBİT'İ KURUNCA DOLAR YAĞACAK"

"Ortadoğu'ya barışı getireceğiz. Göreve gelir gelmez, OBİT'i kuracağız. Irak, İran, Suriye, Türkiye masaya oturacağız. Neden kavga ediyoruz. Orada da Kürt var, burada da var. Orada Türkmen var, burada Türk var. Orada Ezidi var, burada da Ezidi var. Ortadoğu'yu barış havzasına çevireceğiz. OBİT'i kurunca dolar yağacak, göreceksiniz."



