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Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü oğlu ve kızıyla birlikte kutladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı
Türkiye hızla erken seçime giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol arkadaşı Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü unutmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem ve kızları Zeynep önce başbaşa yemek yedi ardından masaya doğum günü pastası geldi. Kılıçdaroğlu ailesi hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. 


SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?


1974 senesinde dünyaya gelen Selvi Kılıçdaroğlu aslen Tuncelilidir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile evli olan Selvi Kılıçdaroğlu‘nun asıl mesleği gazeteciliktir. Eşi CHP’nin başına geçtikten sonra gazeteciliği bırakmıştır.


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