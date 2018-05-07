Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı



SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Türkiye hızla erken seçime giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol arkadaşı Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü unutmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem ve kızları Zeynep önce başbaşa yemek yedi ardından masaya doğum günü pastası geldi. Kılıçdaroğlu ailesi hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.1974 senesinde dünyaya gelen Selvi Kılıçdaroğlu aslen Tuncelilidir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile evli olan Selvi Kılıçdaroğlu‘nun asıl mesleği gazeteciliktir. Eşi CHP’nin başına geçtikten sonra gazeteciliği bırakmıştır.