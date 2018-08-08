Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bugün bir araya gelebilir

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bugün bir araya gelebilir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partideki değişim hareketinin başını çeken Muharrem İnce bugün cenaze töreni nedeniyle bir araya gelebilir.