Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bugün bir araya gelebilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partideki değişim hareketinin başını çeken Muharrem İnce bugün cenaze töreni nedeniyle bir araya gelebilir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK toplantısının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın Sandıklı Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Cenaze törenine 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve partideki değişim hareketinin başındaki isim olan Muharrem İnce'nin de katılması bekleniyor.
Sabah