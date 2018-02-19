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Kemal Sabah'ın 'Farzet'i görücüye çıktı

Aranjesini Cüneyt Yalmaz'ın yaptığı Kemal Sabah'ın single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı

19 Şubat 2018, Pazartesi 18:48
Kemal Sabah'ın 'Farzet'i görücüye çıktı
Genç popçu Kemal Sabah, Türk müziğinin en önemli isimlerinden Niran Ünsal’ın kendisine hediye ettiği 'Farzet' eserine yepyeni bir soluk getirdiği çalışmasını kliplendirdi...
 

NİRAN ÜNSAL: BAŞARILI BİR İŞ ÇIKARDI


Kemal Sabah'ın sahibi olduğu SBH Production etiketiyle görücüye çıkan Farzet single'ı büyük beğeni topladı. Genç popçunun Farzet eserinin yorumuna kayıtsız kalmayan Niran Ünsal, Kemal Sabah'ın çok başarılı bir iş çıkardığını söyledi.



Sabah’ın 'Farzet' projesini üstlenen prodüktör Firuz Anlı, "Her adımı titizlikle atılan, başarı odaklı bir proje oldu, Kemal Sabah'ın yolu açık" dedi.
 


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