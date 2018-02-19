Kemal Sabah'ın 'Farzet'i görücüye çıktı

NİRAN ÜNSAL: BAŞARILI BİR İŞ ÇIKARDI

Gizem Yetil

Genç popçu Kemal Sabah, Türk müziğinin en önemli isimlerinden Niran Ünsal’ın kendisine hediye ettiği 'Farzet' eserine yepyeni bir soluk getirdiği çalışmasını kliplendirdi...Kemal Sabah'ın sahibi olduğu SBH Production etiketiyle görücüye çıkan Farzet single'ı büyük beğeni topladı. Genç popçunun Farzet eserinin yorumuna kayıtsız kalmayan Niran Ünsal, Kemal Sabah'ın çok başarılı bir iş çıkardığını söyledi.Sabah’ın 'Farzet' projesini üstlenen prodüktör Firuz Anlı, "Her adımı titizlikle atılan, başarı odaklı bir proje oldu, Kemal Sabah'ın yolu açık" dedi.