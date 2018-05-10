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Kemal Sunal’ın ailesinden Propaganda filmine dava

Türk sinema tarihine damga vuran unutulmaz sanatçı Kemal Sunal’ın Propaganda filmi davalık oldu. Kemal Sunal'ın eşi ve çocukları, Propaganda filminden babalarının telif hakkını almak için Plato Film'e dava açtı. Filmin gelirinin yüzde 10'unu alması konusunda sözleşme imzalayan Kemal Sunal'a bilirkişiler bir milyon 300 bin kişinin izlediği 'Propaganda' filminin gelirinden 15 bin TL alacağı şeklinde rapor düzenledi

10 Mayıs 2018, Perşembe 08:52
Kemal Sunal’ın ailesinden Propaganda filmine dava
Plato Film tarafından 1999’da çekilen Propaganda filminin başrol oyuncusu Kemal Sunal yapımcıyla oyunculuk sözleşmesi imzaladı. Kemal Sunal filmin hasılat geliri üzerinden 500 bin kişiye kadar yüzde 10 ayrıca da filmin diğer gelirlerinin yüzde 10’unu alacaktı.


BABALARININ HAKKINI İSTİYORLAR


Sanatçının ölmesinin ardından çocukları Ali ve Ezo ile eşi Gülderen Sunal, Plato Filme dava açarak filmin gelirinden haklarını istedi. Mahkeme Sunal’ın alacağı gelirin hesaplanması için dosyayı bilirkişiye yolladı.


BİLİRKİŞİ RAPORU


Bilirkişi raporuna göre bir milyon 239 bin kişinin izlediği, bir milyon 380 bin TL gişe hasılatı olan film için bilirkişiler Sunal ailesine filmin gelirinden yaklaşık 15 bin TL ödenmesi şeklinde rapor düzenledi. Ailenin avukatı rapora itiraz ederek yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nden önceki ün görülen duruşmaya katılan Sunal Ailesi’nin avukatı Uğur Güven karşı tarafın kötü niyetli olduğunu belirterek “Bir buçuk milyon kişinin izlediği filmde 14 bin 905 lira komik bir rakamdır” dedi.

Mahkeme, Kültür Bakanlığına yazı yazılarak DVD ve CD'lerden ne kadar hasılat elde edildiğinin belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (Sözcü-Fatma Vurgun)

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