Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu

23 MART’TA DÜNYAEVİNE GİRMEYE HAZIRLANIYORLAR

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum

Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)

İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı

Elif Bayram

İlk evliliğini oyuncuile 2011 senesinde yapan usta oyuncuile anlaşamayıp sekiz ay sonra boşanmıştı.Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyenbir süredir aşk yaşadığıe ile evlilik tarihi belli oldu.İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile 23 Mart’ta evlenecek.İştebirlikte ilk fotoğrafı...'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuylaprojelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...