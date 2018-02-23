Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu

İlk evliliğini oyuncu Gökçe Bahadır
ile 2011 senesinde yapan usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal
, Gökçe Bahadır
ile anlaşamayıp sekiz ay sonra boşanmıştı.
Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal'ın
bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzad
e ile evlilik tarihi belli oldu.
23 MART’TA DÜNYAEVİNE GİRMEYE HAZIRLANIYORLAR
İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile 23 Mart’ta evlenecek.
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı
İşte Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin
birlikte ilk fotoğrafı...
NAZLI KURBANZADE KİMDİR?
Ali Sunal
'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade
'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin
projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...
Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum
Defne Samyeli ile Ali Sunal aşk mı yaşıyor? (Defne Samyeli'den açıklama)
İşte Ali Sunal'ın yeni aşkı
Elif Bayram