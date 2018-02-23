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Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu

Yeşilçam'ın efsanevi Kemal Sunal'ın, oğlu Ali Sunal bir süredir beraberlik yaşadığı Avukat Nazlı Kurbanzade ile evlilik tarihini netleştirdi

23 Şubat 2018, Cuma 16:00
Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu
İlk evliliğini oyuncu Gökçe Bahadır ile 2011 senesinde yapan usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali SunalGökçe Bahadır ile anlaşamayıp sekiz ay sonra boşanmıştı.



Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal'ın bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile evlilik tarihi belli oldu.

23 MART’TA DÜNYAEVİNE GİRMEYE HAZIRLANIYORLAR

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile 23 Mart’ta evlenecek.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafıAli Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

İşte Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade’nin birlikte ilk fotoğrafı...

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin  oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı... 



Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum
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