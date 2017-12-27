Kemalettin Cengiz Erbakırcı kimdir? (Bylock soruşturmasının 1 numarası)

KEMALETTİN CENGİZ ERBAKIRCI KİMDİR?

Ankara Başsavcılığı'ndan flaş ByLock açıklaması!

Senim Tanay

Ankara Cumhuriyet Başsavcısıkonusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başsavcı Yüksel Kocaman'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Yüksel Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve'nın geliştirdiği "Mor Beyin" adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini söyledi.Peki FETÖ'cü Kemalettin Cengiz Erbakırcı kimdir?Bylock soruşturmasının 1 numaralı ismi Kemalettin Cengiz Erbakırcı 1981 Kayseri doğumludur. Samanyolu Eğitim Kurumları'nda eğitim görmüştür. 1996 yılında TÜBİTAK 4. Bilim Olimpiyatı'nda bilgisayar dalında üçüncülük elde etmiştir. Android ve Java programcısı olan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, FETÖ firarisi'ın TÜBİTAK Bilgem ekibindendir.veuygulamalarını yazanile aynı birimde çalışmıştır. Daha önce Telekulak operasyonunda da adı geçen Kemalettin Cengiz Erbakırcı 17/25 Aralık soruşturması sonrası 12.05.2014'te TÜBİTAK'tan istifa edip yurt dışına gitmiştir. Kemalettin Cengiz Erbakırcı halen Amsterdam'da yaşıyor. 15 Temmuz'dan 3 gün önce yurt dışına kaçtığı belirtiliyor. Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın akrabası olan öğretmen G.D. de Mart 2017'de FETÖ'den gözaltına alınmıştır.