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Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı! Adli kontrolle serbest kaldı

FETÖ’nün tanığıydı şüphelisi oldu... Bir dönem FETÖ’nün “Emniyet İmamı” olan Kemalettin Özdemir, FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olarak ilk defa gözaltına alındı. Özdemir’in ifadesinin ardından, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Özdemir, cemaatin Emniyet içinde yayılmasını sağlayan ilk ekipten olduğunu açıklamıştı.

Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı! Adli kontrolle serbest kaldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Kemalettin Özdemir dün gözaltına aldı.

Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kemalettin Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı. FETÖ’ye yönelik sürdürülen çok sayıda soruşturmada ve çatı ana davasında tanık olarak dinlenilen Özdemir’in şimdiye kadar şüpheli olarak ifadesine başvurulmamıştı. Özdemir FETÖ çatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı. 
 

İLK EKİPTENİM 


Kemalettin Özdemir katıldığı programlarda cemaatin emniyet içinde yayılmasını sağlayan ilk ekipten olduğunu anlatarak “1980’de ‘emniyet imamlığım’ başladı denebilir. Arkadaşlara sohbet verirdik. O dönemde dinleme, soru çalma falan yoktu. O dönem güzel bir dönemdi. Polisler çok soru sorardı. Mesela ‘ailemizi emniyetin tahsis ettiği araca bindirebilir miyiz?’ diye sorarlardı mesela. O dönemde imamlık çok zevkliydi. Onlara ‘siz gibi düşünen arkadaşlar varsa onlar da gelsinler’ dedik. Öyle de oldu. Gerçek manasıyla o dönem gerçekten imamlık mevcuttu” demişti.


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