Kemalettin Özdemir ilk kez gözaltına alındı! Adli kontrolle serbest kaldı

İLK EKİPTENİM

Erdinç Şahin

’nın kapatılanyönelik soruşturması kapsamındadün gözaltına aldı.Özdemir, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla nöbetçisevk edildi. Kemalettin Özdemir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.yönelik sürdürülen çok sayıda soruşturmada ve çatı ana davasında tanık olarak dinlenilen Özdemir’in şimdiye kadar şüpheli olarak ifadesine başvurulmamıştı. Özdemirçatı ana davasının iddianamesinde tanık sıfatıyla yer almıştı.katıldığı programlarda cemaatin emniyet içinde yayılmasını sağlayan ilk ekipten olduğunu anlatarak “1980’de ‘emniyet imamlığım’ başladı denebilir. Arkadaşlara sohbet verirdik. O dönemde dinleme, soru çalma falan yoktu. O dönem güzel bir dönemdi. Polisler çok soru sorardı. Mesela ‘ailemizi emniyetin tahsis ettiği araca bindirebilir miyiz?’ diye sorarlardı mesela. O dönemde imamlık çok zevkliydi. Onlara ‘siz gibi düşünen arkadaşlar varsa onlar da gelsinler’ dedik. Öyle de oldu. Gerçek manasıyla o dönem gerçekten imamlık mevcuttu” demişti.