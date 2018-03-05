Keman ve piyano kadınların sesi oldu

Kadına yönelik şiddet
e karşı farkındalık yaratmak ve şiddete karşı dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla iki genç ve yetenekli müzisyenin hazırladığı ''Azarbaijan Love Songs
'' albümü, hem Azerbaycan
hem de diğer tüm Türki kültürlerin temelinde, kadına ne kadar büyük değer verildiğini bize tekrar hatırlatmayı hedefliyor..
Albüm geliri Mor Çatı'ya...
Kemanda Utku Barış Andaç
, piyanoda Ozan Sarıboğa
tarafından icra edilen ve Azerbaycan’ın kadını yücelten aşk temalı şarkılarından oluşan Azerbaijan Love Songs, Ahenk Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Albüm gelirinin büyük bir kısmı, şiddete uğrayan kadınların ve çocuklarının şiddetten uzak yaşamlar kurmaları için dayanışma kuran Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı‘
na aktarılacak.
Kadını yücelten aşk şarkıları...
Tüm Türki coğrafyaların temel kültüründe kadına verilen saygın değerin altını çizmek için dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın halk şarkıları örnek alınarak hazırlanan bu enstrümantal albüm, otantik lezzetler korunarak ama üzerlerine yenilikçi yorumlar da katılarak dinleyiciyle buluşuyor. Şimdiye kadar Türkiye’de Azerbaycan kaynaklı benzer şarkılar icra edilmiş olsa da, bu albümde Azerbaycan’da bilinen ama Türkiye’ye ulaşamamış, gün yüzüne çıkmayı hak eden ve kadını yücelten bir çok güzel eser de yer alıyor. Böylece, hem Azerbaycan
’ın önemli bestecilerinin Uzun Geceler, Saçlarına Gül Düzüm, Kipriklerin Okdur
gibi neredeyse hiç duyulmamış eserlerinin Türkiye
’ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor hem de hali hazırda Laçın, Dut Ağacı, Ay Gız, Nazende Sevgilim
gibi Türkiye’de çok bilinen ve sevilen eserler de albümde keman-piyano eşliğiyle dinlenebiliyor.
Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği
mezunu Utku Barış Andaç
ve İTÜ Ses Tasarım ve Kayıt Teknolojileri
mezunu Ozan Sarıboğa'
nın beraber düzenledikleri yirmi şarkıdan oluşan albümün miks ve mastering'i de Ozan Sarıboğa
tarafından yapıldı.
Nazlı Erdol