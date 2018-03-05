Keman ve piyano kadınların sesi oldu

Albüm geliri Mor Çatı'ya...



Kadını yücelten aşk şarkıları...

Nazlı Erdol

e karşı farkındalık yaratmak ve şiddete karşı dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla iki genç ve yetenekli müzisyenin hazırladığı '''' albümü, hemhem de diğer tüm Türki kültürlerin temelinde, kadına ne kadar büyük değer verildiğini bize tekrar hatırlatmayı hedefliyor..Kemanda, piyanodatarafından icra edilen ve Azerbaycan’ın kadını yücelten aşk temalı şarkılarından oluşan Azerbaijan Love Songs, Ahenk Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. Albüm gelirinin büyük bir kısmı, şiddete uğrayan kadınların ve çocuklarının şiddetten uzak yaşamlar kurmaları için dayanışma kuranna aktarılacak.Tüm Türki coğrafyaların temel kültüründe kadına verilen saygın değerin altını çizmek için dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın halk şarkıları örnek alınarak hazırlanan bu enstrümantal albüm, otantik lezzetler korunarak ama üzerlerine yenilikçi yorumlar da katılarak dinleyiciyle buluşuyor. Şimdiye kadar Türkiye’de Azerbaycan kaynaklı benzer şarkılar icra edilmiş olsa da, bu albümde Azerbaycan’da bilinen ama Türkiye’ye ulaşamamış, gün yüzüne çıkmayı hak eden ve kadını yücelten bir çok güzel eser de yer alıyor. Böylece, hem’ın önemli bestecileriningibi neredeyse hiç duyulmamış eserlerinin’ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor hem de hali hazırdagibi Türkiye’de çok bilinen ve sevilen eserler de albümde keman-piyano eşliğiyle dinlenebiliyor.mezunuvemezununın beraber düzenledikleri yirmi şarkıdan oluşan albümün miks ve mastering'i detarafından yapıldı.