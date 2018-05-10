Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesi’nde minibüsün arkadan çarptığı otel servisinin devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 

10 Mayıs 2018, Perşembe 17:47
Kemer'de minibüs ile midibüs çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Saat 15.45 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda içinde M.Ç. yönetimindeki 03 EV 023 plakalı minibüs, Osman Köse yönetimindeki içinde otel çalışanlarının bulunduğu 07 C 8203 plakalı midibüse arkadan çarptı.


İçinde otel çalışanlarının bulunduğu servis yola devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 otel çalışanı hayatını kaybetti, 11 kişide yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. 

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.


AA


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