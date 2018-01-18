Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

Kemiklerini eriten kitleden 2,5 saatte kurtuldu (Paratiroid nedir?)

Yaşiya Karakaya, kemik ağrıları nedeniyle gittiği doktor tarafından kanser şüphesiyle onkolojiye yönlendirildi. Kadına vücuttaki kemikleri eriten ve şiddetli ağrıya neden olan 'primer hiperparatiroidi' teşhisi konuldu. Robotik teknikle ağızdan girilerek alt dudaktan açılan kesilerle gerçekleştirilen 2,5 saatlik operasyonla Yaşiya Karakaya kitleden kurtuldu

18 Ocak 2018, Perşembe 09:55
Kemiklerini eriten kitleden 2,5 saatte kurtuldu (Paratiroid nedir?)
Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde robotik yöntemle gerçekleştirilen izsiz paratiroid ameliyatıyla Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Vücudundaki eklem ağrıları dayanılmaz bir hal alınca doktora başvuran Yaşiya Karakaya’nın (43) omuz kemiğinde kitle tespit edildi. Kanser şüphesiyle tetkiklerine başlanan hastaya sürecin sonunda 'primer hiperparatiroidi' teşhisi konuldu. Sinsice ilerleyerek kemikleri eriten hastalığın neden olduğu kitle, Genel Cerrahi Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından robotik yöntemle ağız içinden girilerek alındı. Yaşiya Karakaya, 2,5 saat süren ameliyat sonrası vücudunda ameliyat izi kalmadan ağrılarından kurtuldu.

HASTALIK VÜCUTTAKİ KEMİKLERİ ERİTİYOR

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Yaşar Özdenkaya, "Primer hiperparatiroidi denilen bu hastalık vücutta bulunan bezin kendi kendine sürekli hormon üretmesi neticesinde kemiklerdeki kalsiyumu çekiyor ve sonucunda kemikleri eritiyor. Hastalığın ilerleyen aşamalarında hastanın kolayca kemikleri kırılabilir hale geliyor. Aynı zamanda vücutta böbrek taşı yapıyor ve atardamarlardaki sertleşmeyi artırıyor. Yaşiya Hanım’ın hastalığı çok ilerlemiş olduğundan kemiklerindeki o erimeler tümöral bir lezyon şeklinde ortaya çıkmıştı" dedi.

NEDENİ GENETİK YATKINLIK VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Vücuttaki D vitamini eksikliğinin paratiroid hormonunu etkilediğini anlatan Dr. Yaşar Özdenkaya hastalığın nedenlerini şöyle sıraladı:

"Genellikle genetik yatkınlık söz konusu. Ayrıca D vitamini eksikliği hastalığı belirginleştiriyor. Kadınlarda daha sık görülen bu hastalık toplumda yüzde 0,1-1 oranında görülüyor. Vücutta D vitamini eksikse yavaş yavaş paratiroid bezlerini çalıştırıyor. Bir süre sonra vücutta bulunan 4 paratiroid bezinden yüzde 85 olasılıkla biri kontrolsüz çalışıyor. Bunun sonucunda kemiklerden sürekli kalsiyumu çekiyor. Bunun sonucunda ise kemik erimesi başlıyor ve kandaki kalsiyum yükseliyor. Genetik faktörler dışında bütün bunların önüne geçebilmek için öncelikle D vitamini düzeyimizin belirli bir oranın altına düşürmemeye dikkat etmeliyiz. Bu anlamda güneşlenmeyi ihmal etmemeliyiz."

VÜCUDUNDA HİÇBİR AMELİYAT İZİ KALMADI

Alt dudaktan yapılan küçük kesiyle ameliyatı yaptıklarını belirtilen Dr. Yaşar Özdenkaya, "Paratiroid bezi, tiroid bezinin yanında yer alan küçük bezciklerden oluşuyor. Biz o küçük bezin büyümesi neticesinde oluşan paratiroid adenomunu aldık. Ameliyat sonrası Türkiye’nin izsiz, ilk robotik teknikle yapılan paratiroid ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastanın vücudunda görülebilir herhangi bir ameliyat izi kalmadı" diye konuştu.

İlknur SARGUT/DHA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kilolu insanların 1 yıldaki değişimi

Kilolu insanların 1 yıldaki değişimi
Yüz simetrisinde çene ne kadar önemli?

Yüz simetrisinde çene ne kadar önemli?
Ağzında çok sık aft oluşanlara 4 önemli uyarı (Aft nasıl geçer?)

Ağzında çok sık aft oluşanlara 4 önemli uyarı (Aft nasıl geçer?)
Bacağından doku alıp göz kapağı yaptılar (Uçurtma kuyruğu tekniği nedir?)

Bacağından doku alıp göz kapağı yaptılar (Uçurtma kuyruğu tekniği nedir?)
İmplant tedavisinde dijital planlama avantajı

İmplant tedavisinde dijital planlama avantajı
Embriyoları fotoğraflamak tüp bebek şansını artırabilir

Embriyoları fotoğraflamak tüp bebek şansını artırabilir
Türkiye'de grip salgını var mı? Sağlık Bakanı açıkladı

Türkiye'de grip salgını var mı? Sağlık Bakanı açıkladı
Çok önemli uyarı: Sadece yerleri değil, yatağı da süpürün (16 Ocak Dünya Hijyen Günü)

Çok önemli uyarı: Sadece yerleri değil, yatağı da süpürün (16 Ocak Dünya Hijyen Günü)
Psikiyatri ve edebiyatı buluşturan söyleşi: Sırça Fanus mu, Depresyon mu?

Psikiyatri ve edebiyatı buluşturan söyleşi: Sırça Fanus mu, Depresyon mu?
'Kavanozdaki böbrek' davasında 10 yıl sonra karar çıktı

'Kavanozdaki böbrek' davasında 10 yıl sonra karar çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan engelli raporlarında yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı'ndan engelli raporlarında yeni düzenleme