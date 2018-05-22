Kenan İmirzalıoğlu hemşehrilerini unutmadı

Kenan İmirzalıoğlu, Anneler Günü'nde eşi Sinem Kobal'la Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem köyündeki ailesini ziyaret etti. Ailesinin yüzünü güldüren Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankara'ya gidiş sebebi bununla sınırlı değildi.

İhtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle bilinen oyuncu, Ramazan'da da hayırsever davranışlarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. Geçen yıllarda Kurban Bayramı'nda Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan Kenan İmirzalıoğlu, bu Ramazan'da ise hemşehrilerine iftar yemeği vermek için organizasyon yaptı.

7 AKŞAM 7 KÖYDE İFTAR ÇADIRI KURDURTACAK

Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurdurtacak olan oyuncu, hazırlıkları Ankara ziyareti sırasında tamamladı. Kenan İmirzalıoğlu, bunu her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da yaptığı yardımı köy halkı ortaya çıkardı. (Saklambaç)



