Kenan Kalav'ın oğlu Can Kalav'la bağlarını koparmasına neden olan mirasın ayrıntıları ortaya çıktı

KENAN KALAV KİMDİR?



10 YIL HAPİS CEZASI ALDI



FİLMOGRAFİSİ

Ünlülerin çocukları

Elif Bayram

Baba oğulun bağlarını koparan miras detayları belli oldu.Muğla Datça'da arsası, Kartal'da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy'de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi.İstanbul ve Barcelona'da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.Alman Suzi Hanım ile Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Münih'te turizm ve otelcilik eğitimi aldı.Eşinin çiçekçi dükkânında çalışan Latif Deniz ile Kenan Kalav İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gitmek için yola çıktılar. Havaalanına adım atar atmaz polis tarafından gözaltına alındılar. Kenan Kalav'ın anlattığına göre neler olup bittiğini anlayamamıştı. Ama gerçek ortadaydı, bavullarında iki buçuk kilo eroin vardı. Kenan Kalav'ın ifadesine göre aktör kahve içerken, bavulunu check-in yaptırması için Deniz'e vermişti ve uyuşturucu yüklü bavullar onun adına kaydedilmişti. Kenan Kalav, Barselona'daki Gerona Hapishanesi'nde 10 yıl hapis cezası aldı. İlk bir buçuk yılı hücrede geçti. Sonra altı kişilik bir koğuşa alındı. Bu arada İspanya kralı Carlos'a af dilekçesi ile gönderildi. Sonra bir gün cezaevi müdürünün 'postası' oldu. Cezaevinde; sadece geceleri yatıyor, gündüzleri ise, kendine iş kurmak için uğraşıyordu. Yaklaşık beş yıl cezaevinde yattıktan sonra 1996'da şartlı tahliye edildi. Bu sürenin bitimi olan 1999 yılına kadar da İspanya'da kaldı. O arada Barselona'da bir restoran açtı. Karıştığı bir motosiklet kazasından sonra evini basan üç polis tarafından dövülen Kenan Kalav, bu olayın ardından Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdi. 38 yaşında Türkiye'ye dönünce bir trafik kazası geçirdi ve tekrar oyunculuğa döndü. Nesra Hanım ile evliliğinden Cankurt adlı bir oğlu var. Ahu Tuğba ile geçmişte aşk yaşadı.• İşte Benim 2006 (Murat) • Melekler Adası 2004 (Ferhat)• Bir Yıldız Tutuldu 2003 (Kemal)• Bıçak Sırtı 2001• Sultan (dizi) 2001(Destan Bey)• Kurt Kapanı 2000 (Serdar)• Kilyos Cinayeti 1989• Deniz Yıldızı 1988 (Yakup Reis)• Yengeç Burcu 1988• Erkek Sevgisi 1987 (Ömer)• Bir Kadın Tuzağı 1987 (Kenan)• Günah Gecesi 1987 (Ali)• Atmaca 1987• Savunma 1986 (Cengiz Okan)• Uçurum 1986 (Kenan)• Mazideki Kadın (film) 1986 (Kemal)• Gün Doğmadan 1986 (Rıza)• Çalıkuşu 1986 (Kâmuran)• Katiller de ağlar 1985 (Kenan)• Paranın Esiri (film) 1985 (Kaya)• Suçlu Gençlik (film) 1985 (Ekipler Amiri Çetin Barlas)• Ömrümün Tek Gecesi (film) 1984 (Ekrem)• Tutku (Şerif Ali)