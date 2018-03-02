Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber (Kenan Sofuoğlu kimdir?)



'ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNA KADAR MÜCADELE VEREBİLMEK'



'ŞAMPİYONLUKLA KARİYERİMİ SONLANDIRMAK İSTİYORUM'



'BİZ HEP DUALARLA ŞAMPİYON OLUYORUZ'



KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!

Haber Merkezi

Başarılı motosikletçi Kenan Sofuoğlu Gebze Beledyesi tarafından organize edilen "Spor Gebze'den Başlar" konulu spor söyleşisine konuşmacı olarak katıldı.Haber sunucusu Ahmet Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiyi Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, amatör motosiklet sporcuları ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşi, Ahmet Yazıcı'nın Kenan Sofuoğlu'nu salona davet etmesi ile başladı. Salona giren Sofuoğlu, katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Söyleşi sırasında Moderatör Ahmet Yazıcı’nın sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, spor hayatı hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.Söyleşi, Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak’ın Kenan Sofuoğlu’na hediye takdim etmesi ve Sofuoğlu’nun katılımcılar arasından seçilen bir kişiye imzalı kaskını hediye etmesi ile son buldu.Söyleşi sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sporcu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında geçirdiği kaza hakkında bilgi aktardı.Geçirdiği kazanın fiziksel anlamda çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu kaydeden Kenan Sofuoğlu, “Yarıştan bir gün önce kaza yaptım. Sağ kolumdan aldığım hasar, özellikle gaz ve fren kolumda hasar kaybına neden oldu.Ama bunlar bizim için bir bahane ve yarışı kaybetmemize sebep değildir. Bence işin çok başındayız ve önümüzde uzun bir sezon var. Bu sezon da pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Üç hafta sonraki Tayland Şampiyonası’na iyi hazırlanıp, Allah’ın izniyle orada zafer için mücadele vereceğim.Sezonun içerisinde tabii ki de böyle inişler, kalkışlar olacaktır. Ama önemli olan sezonun sonuna kadar mücadele verebilmektir. Mücadelemi vereceğim, işin doğrusu kötü bir başlangıç oldu. Çok puan kaybettik sezonun başı olmasına rağmen ama telafisi var” dedi.2018’de şampiyon olursa pistlerdeki kariyerine son vereceğini ifade eden Sofuoğlu, 'Bu sezona başlamadan önce kendime, ‘Şampiyon olabilirsem, 2018 yılında kariyerimi noktalayacağım’ dedim.Şampiyonlukla kariyerimi sonlandırmak istiyorum. 2018’de başarmaya çalışacağım ama olmaz ise 2019’da da deneyeceğim bunu. Çünkü son şampiyonlukla devam ediyorsam, bunu şampiyonlukla noktalamak istiyorum. Belki nasip olmayacak ama ben elimden geleni yapacağım.Eğer bu sezon şampiyon olamazsam 2019 yılında takımla, motorla alakalı bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Çünkü şu an motosikletimle alakalı bazı sorunlar yaşıyorum açıkçası. Belki başka bir marka ile denemem gerekebilir. Ama ona karar vermek için daha çok erken.Mücadelemizi verelim, sezonun sonundaki duruma göre neler yapacağımızın kararını vereceğiz. Daha önce hiçbir şampiyonluğumu en iyisi ya da en başarılısı olduğum için almadım.Türkiye’den gelen dualarla aldım ve hep inandım. O yüzden bizi sevenlerin dualarına ihtiyacımız var ve biz hep dualarla şampiyon oluyoruz. İnşallah, 2018’in şampiyonluğu da dualarla gelecektir ” diye konuştu.Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu'nun dört çocuğunun üçüncüsüdür. Ailecek motor yarışçılarıdır.1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin'i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan'ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı'ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.Sofuoğlu kardeşler bütün bu başarıları elde ederken, 2002 senesinde maddi durumlarının yetersizliği, sponsor bulmakta güçlük çekmeleri nedeni ile içlerinden (sadece birinin) Kenan kardeşlerinin Avrupa'daki yarışlara katılmasına karar vermişlerdir.Kenan Sofuoğlu, 2002 yılında Almanya'ya giderek oraya yerleşmiş, aynı yıl Yamaha-Cup yarışını kazanmıştır. Yarışma sonunda en büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin 2002 yılında bir trafik kazasında ölmüştür.Kenan Sofuoğlu abisi Bahattin Sofuoğlu'nun ismini uluslararası yarışlarda kaskında taşımaktadır. 2010 Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda birinci oldu. 2010 Techomag CIP ile anlaştı. 2010 Moto 2′de Portekiz ve İspanya yarışlarına katılmıştır. 2010 Yine Moto 2′de yarışan ilk Türk motosikletçidir.Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da evlendi. 4 Mart 2015 tarihinde Hamza adında bir oğlu doğdu. Oğlu Hamza 25 Temmuz 2015 tarihinde vefat etti.10 Mayıs 2015 tarihinde İtalya'nın Imola Pisti'nde 17 tur üzerinden yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışa ikinci sıradan başlayan milli sporcu Kenan Sofuoğlubirinci oldu.4 Ekim 2015 tarihinde yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağında 2. olan Kenan Sofuoğlu, Katar'daki son yarış öncesi sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece 2007, 2010 ve 2012'nin ardından 4. kez Supersport şampiyonu oldu.İHA