Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!

Dünya Supersport Şampiyonası için Avurstralya’da antrenman turları atan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, çalışma sırasında ağır bir kaza geçirdi.

Kenan Sofuoğlu ölümden döndü!
Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası için bulunan motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sevenlerini korkuttu.

Antrenman turları için piste çıkan deneyimli sporcunun 257 km hızla kaza geçirdiği öğrenildi. Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün 257 km hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.


 

KOLUNDA YARA VAR


Başarılı motosikletçinin geçirdiği kaza sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda sol kolundan ağır bir biçimde yara aldığı görülürken, sağ ayağından da yaralandığı ileri sürüldü.

Pireli yarış direktörü Giorgio Barbier ise Kenan Sofuoğlu'nun geçirdiği kazanın tekerlekten kabarcıkların atması sonucu meydana geldiğini söyledi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi

Real Madrid Robert Lewandowski ve Paul Pogba'yı gözüne kestirdi
Juan Carlos Unzue'den Emre Mor övgüsü

Juan Carlos Unzue'den Emre Mor övgüsü
Ursula yenge bayrak salladı

Ursula yenge bayrak salladı
Cenk Tosun’lu Everton deplasmanda mağlup

Cenk Tosun’lu Everton deplasmanda mağlup
Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük

Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük
Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!

Cengiz Ünder sosyal medyada coştu!
Galatasaray'da çığır açacak uygulama!

Galatasaray'da çığır açacak uygulama!
Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?

Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?
Aykut Kocaman galibiyetin şifresini verdi!

Aykut Kocaman galibiyetin şifresini verdi!
Şenol Güneş derbi ile ilgili net konuştu!

Şenol Güneş derbi ile ilgili net konuştu!
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması