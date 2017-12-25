Kendall Jenner’dan sonra Rita Ora da altın diş yaptırdı

Kübra Akalın

Altın diş modası sürüyor! Madonna,Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.Dün ise, ünlü şarkıcı Rita Ora yeni altın dişini paylaştı.Muhtemelen Kendall gibi cesur davranmadı ve kaplama yaptırdı. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kimi beğenirken, kimi de “Çürük diş gibi görünüyor” demekten kendini alamadı…