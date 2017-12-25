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Kendall Jenner’dan sonra Rita Ora da altın diş yaptırdı

Bundan yaklaşık bir yıl önce altın dişiyle kameralara yakalanan Kendall Jenner'ın bu hamlesi herkesi şaşkına çevirmişti. Şimdi ise Rita Ora altın dişiyle sosyal medyayı salladı!

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:12
Kendall Jenner’dan sonra Rita Ora da altın diş yaptırdı
Altın diş modası sürüyor!  Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

Dün ise, ünlü şarkıcı Rita Ora yeni altın dişini paylaştı.



Muhtemelen Kendall gibi cesur davranmadı ve kaplama yaptırdı. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kimi beğenirken, kimi de “Çürük diş gibi görünüyor” demekten kendini alamadı…
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