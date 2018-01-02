Kendi düğününde doğurdu!

Nazlı Erdol

36 haftalık hamile olan kadın kocası ile düğünde dans ettiği sırada doğum sancıları tuttu.Altı hafta içinde kocası Carl ile düğün planlarını yapan Dannie düğün günü çocuğun dünyaya geleceğini tahmin etmemişti...Ama düğün esnasında kocası ile dans ederken aniden doğum sancıları tutunca hemen hastaneye kaldırıldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Dannie, düğünde doğum yaparak aynı gün içinde iki güzel şeyin olduğunu ve bu yüzden bugünün yaşamı boyunca kendisi için hayatının en özel günü olacağını söyledi.Dannie, kocası ile dans ettiği sırada yaşadığı sancıların ardından hemen annesine söylediğini annesinin kendisini tuvalete götürdüğünü ve diğer misafirlerin de neler olduğunu öğrenmek için tuvalate geldiklerini söyledi. Genç kadın daha sonra taksi ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye vardığında doğumu başladığı belirtilen kadın bir kız çocuğu dünyaya getirdi.