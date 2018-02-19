Kendilerine polis süsü verip yol uygulaması yaptılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendilerine polis süsü vererek trafik uygulaması yapan 5 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki (KGYS) polisler tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı

19 Şubat 2018, Pazartesi 19:57
Kendilerine polis süsü verip yol uygulaması yaptılar
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan 5 kişi, kendilerine polis süsü vererek 15 Temmuz Bulvarı üzerinde levhaları ve dubaları yol uygulaması yapacak şekilde dizip, bulvardan geçen araçları çevirdiler.
 

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI


Şehrin asayiş durumunu 24 saat görüntüleyen KGYS başında bulunan polisler tarafından fark edilen hareketlilik sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yol uygulaması' yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.
 

2 KİŞİ TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Ö. ile C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



 


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