Kendilerine polis süsü verip yol uygulaması yaptılar

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gizem Yetil

’nınilçesinde çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan 5 kişi, kendilerine polis süsü vererek 15 Temmuz Bulvarı üzerinde levhaları ve dubaları yol uygulaması yapacak şekilde dizip, bulvardan geçen araçları çevirdiler.Şehrin asayiş durumunu 24 saat görüntüleyen KGYS başında bulunan polisler tarafından fark edilen hareketlilik sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yol uygulaması' yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Ö. ile C.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T., Ö.O. ve O.Ş. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.