Kendisine 'erkek gibisin' diyen eşine dava açtı



İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İdil Janet Demiray

İstanbul Aile Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Meryem Ö. üç yıl önce evlendiği eşinin kendisine küçük düşürücü laflar ettiğini belirterek Süleyman Ö.’ye boşanma davası açtı.Meryem Ö. eşi Süleyman Ö.’nün evlendikleri günden beri akraba, arkadaş ortamlarında kendisini küçük düşürdüğünü ileri sürerek, “Eşim evlilik görevlerini yerine getirmiyor. Bana ‘erkeğe benziyorsun. Bana da aileme de yakışmıyorsun. Seninle rezil olmayalım diye sözde evlilik yapıyorum. Böyle yaşayacağız. Beni kendinden uzaklaştırdın. Cinsel isteklerim bile senin yüzünden kalmadı’ gibi sözleri çekilmez oldu. Herkesin içinde de hakaret etmesi ağrıma gidiyordu bu yüzden de sürekli tartışıyorduk” dedi.Eşinin iddialarını reddeden Süleyman Ö. ise, “Asıl hakaretlere uğrayan benim. Ben evliliğimi kurtarmak için uğraştım. Bana iş arkadaşlarımın yanında, “Sen erkek misin?, kaç paralık adamsın, önce koca olmayı öğren, kocalık vazifelerini yerine getir” gibi hakaretler de bulunuyordu. Evliliğimiz kurtulmasını düşünerek çoğu zaman kulak arkası ettim. Ancak bu hakaretleri artınca tartışmalarımız büyümeye başladı. Başkalarına mahrem, cinsel yaşantımızı hatta benim iktidarsız olduğuma kadar yalanlar anlatıyordu” dedi.Süleyman Ö. maddi ve manevi tazminat talebinin reddedilmesini isteyerek boşanmak istediğini söyledi.(Tolga Atar / Gazete Vatan)