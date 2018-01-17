Kendisine küfür eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü



HAKARET ETTİ

İdil Janet Demiray

Beykoz Rüzgarlıbahçe Zambak Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda Sinem A. (24) Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) birlikte alkol almaya başladı.İddiaya göre Uğur Gümüş, Sinem A.'ya küfür ve hakaret edince tartışma çıktı.Sabah'ın haberine göre; Sinem A. evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş'e, daha sonra da Süleyman Bostan'a sapladı. Mahalle sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polisi aradı. Ağır yaralı olan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırıldı. Sinem A. gözaltına alındı. Gümüş, hayatını kaybetti.