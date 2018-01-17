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Kendisine küfür eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Beykoz'da 24 yaşındaki Sinem A., bir evde birlikte alkol aldığı Uğur Gümüş'ü kendisine hakaret ettiği için bıçaklayarak öldürdü

17 Ocak 2018, Çarşamba 07:45
Kendisine küfür eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Beykoz Rüzgarlıbahçe Zambak Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda Sinem A. (24) Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) birlikte alkol almaya başladı.


HAKARET ETTİ


İddiaya göre Uğur Gümüş, Sinem A.'ya küfür ve hakaret edince tartışma çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Sinem A. evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş'e, daha sonra da Süleyman Bostan'a sapladı. Mahalle sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polisi aradı. Ağır yaralı olan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırıldı. Sinem A. gözaltına alındı. Gümüş, hayatını kaybetti.


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