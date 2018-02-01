Kendisini aldatan erkek arkadaşının cinsel organını kesti

Kazakistan'da kızdığı erkek arkadaşını ilaçla uyutup cinsel organını kesmekle suçlanan Zanna Nurzhanova gözaltına alındı

01 Şubat 2018, Perşembe 08:08
Kendisini aldatan erkek arkadaşının cinsel organını kesti
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşanan olay şöyle gelişti: 36 yaşındaki Nurzhanova, erkek arkadaşının başka bir kadının fotoğrafını kız kardeşine göndermesi üzerine öfkelendi.

Haberde adı anılmayan adam, fotoğrafını gönderdiği kadının görünüşü hakkında bir de yorum yaptı. İngiliz The Mirror gazetesine yansıyan habere göre; güzellik salonunda çalışan kadın, sevgilisine lokal anestezi ilacı enjekte edip penisini kesti.
 

DOKTORLAR HEMEN MÜDAHALE ETTİ AMA... 


Akabinde Nurzhanova’nın sevgilisini hastaneye götürdüğü ve doktorların polise haber vermesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hekimlerin kopan penisi yerine dikmeye çalıştığı ancak hasarın tedavi edilemeyecek kadar ciddi olduğu ifade edildi.

Nurzhanov suçlu bulunursa 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası alabilir.


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