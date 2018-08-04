Kenevirleri sularken suçüstü yakalandı
Bursa’da müzik öğretmenliği yapan bir kişi, kenevirleri ektikten sonra sularken suçüstü yakalandı
Olay, Bursa’nın Keles ilçesinde meydana geldi.
Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri arazi taramalarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ardından tarlayı yakın takibe alan ekipler müzik öğretmeni olan O.D.’yi 18 kök keneviri hazır hale getirerek diğer alanda sulama yaparken suçüstü yakaladı.
MÜZİK ÖĞRETMENİ ÇIKTI
O.D. isimli öğretmenin Keles ilçesinde bulunan bir imam hatip ortaokulunda müzik öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
Tarlada bulunan ekili kenevirler jandarma ekipleri tarafından toplanıp jandarma komutanlığına getirilirken, şüpheli O.D.'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.