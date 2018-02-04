Kent meydanında kendini yakmaya kalktı

Sivas’ta, maddi sıkıntıları olduğunu ileri süren Mevlüt A. (38), bidonla taşıdığı benzini üstüne dökerek, kendisini yakmak istedi. Polisler, yarım saatlik çalışma sonucu Mevlüt A.’yı ikna edip, elinden benzin bidonunu aldı

Kent meydanında kendini yakmaya kalktı
İşsiz olduğu öğrenilen Mevlüt A., elindeki bidona doldurduğu benzinle meydanda bulunan süs havuzunun üzerine çıkarak, kendisini yakmaya çalıştı.

Durumu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede polis ekibi sevk edildi.

Mevlüt A., olay yerine gelen polislere, behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

EKİPLER İKNA ETTİ


Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu ekipler, Mevlüt A.’yı ikna ederek, elinden benzin bidonunu aldı.

Süs havuzundan indirilen ve sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Mevlüt A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 


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