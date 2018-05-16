Kent Meydanı'nda şüpheli elektrikli süpürge paniği Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda aydınlatma direğinin yanına bırakılan elektrikli süpürge, paniğe neden oldu. Meydan yaya ve araç trafiğine kapıtılırken, bomba uzmanının yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanmadı