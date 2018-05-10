Kenya'da baraj patladı, çok sayıda ölü var

Kenya’nın başkenti Nairobi’de gece yarısı baraj patladı, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor

Kenya'da baraj patladı, çok sayıda ölü var
Kenya’da bir hükümet yetkilisi, dün gece şiddetli yağmur sonrası bir barajın aniden patladığını, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın başkent Nairobi’nin 190 kilometre kuzeybatısındaki Nakuru kentine bağlı Solai’de yaşandığı aktarıldı. Nakuru Valisi Lee Kinyajui, “Baraj suyu, hem yaşamın hem mülkün kaybına neden oldu. Hasarın boyutu henüz belirlenemedi” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Kenya Kızılhaç’ı twitter hesabında şimdiye kadar 39 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 


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