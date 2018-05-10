Kenya'da baraj patladı, çok sayıda ölü var

Büşra Kamış

’da bir hükümet yetkilisi, dün gece şiddetli yağmur sonrası bir barajın aniden patladığını, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın başkent Nairobi’nin 190 kilometre kuzeybatısındaki Nakuru kentine bağlı Solai’de yaşandığı aktarıldı. Nakuru Valisi Lee Kinyajui, “Baraj suyu, hem yaşamın hem mülkün kaybına neden oldu. Hasarın boyutu henüz belirlenemedi” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Kenya Kızılhaç’ı twitter hesabında şimdiye kadar 39 kişinin kurtarıldığını açıkladı.