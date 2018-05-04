Kenya'da kaçak avcılar 3 gergedanı öldürdü

Kenya'da ülkenin koruma altındaki en önemli vahşi yaşam merkezlerinden Meru Ulusal Parkı'nda 3 gergedanın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi

Kenya'da kaçak avcılar 3 gergedanı öldürdü
Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Nairobi'ye 350 kilometre uzaklıktaki Meru Ulusal Parkı'nda dişleri sökülen 3 gergedanın ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli park bekçilerinin silah sesi duyduktan hemen sonra olay yerine gittiği ancak müdahale etmekte geç kalındığı kaydedildi.

Olay yerine ulaşıldığında yasa dışı avlanan silahlı kişilerin kaçtığı belirtilen açıklamada, kaçak avcıları yakalamak için bölgede geniş çaplı tarama faaliyeti başlatıldığı duyuruldu.


GEÇEN YIL 69 FİL 9 GERGEDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ


Yıllardır kaçak avcılığa karşı mücadele veren Kenya'da geçen yıl ülkenin bazı eyaletlerindeki ulusal parklarda 69 fil ile 9 gergedan öldürülmüştü.

Ülkede 1970'li yılların başında 20 binin üzerinde olan gergedan nüfusundan bugün sadece 650 birey kaldı.

AA


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