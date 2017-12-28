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Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da hükümet, son yıllarda gençler arasında hızla yayılan nargileyi yasakladı 

28 Aralık 2017, Perşembe 22:31
Kenya'da nargile yasaklandı
Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı.

PARA VE HAPİS CEZASI


Düzenlemede, "Hiçbir kimse ya da işletme nargile satamaz, üretemez, kullanamaz, reklamını yapamaz ya da teşvik edemez." ifadeleri kullanıldı.
Yasaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca para ve 6 aya varan hapis cezaları verilebilecek.

Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü Afrika ülkesi oldu.
Dünyada nargileyi yasaklayan ülkeler arasında Singapur, Pakistan, Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor.

AA
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