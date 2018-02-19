Kenya’da vahşi hayvan saldırıları arttı

Kenya’da ülkenin farklı eyaletlerinde timsah ve leopar saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı

Kenya’da vahşi hayvan saldırıları arttı
Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin farklı eyaletlerinde yaşanan vahşi hayvan saldırılarının özellikle kırsalda yaşayan köylüleri korkuttuğu belirtildi.

Buna göre, Kericho eyaletinde cumartesi günü Cheribo köyüne inen bir leoparın köylülere saldırması sonucu 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aynı köye iki gün önce inen ve 11 küçükbaş hayvanı telef eden bir leopar, yay ve okla nöbet tutan köylüler tarafından yakalanarak öldürülmüştü.
 

BALIK TUTAN ADAMI TİMSAH YEDİ


Ülkenin güneydoğusundaki Makueni eyaletinde ise bir köylü, Athi Nehri’nde balık tutarken timsah tarafından öldürüldü. Kanthuni köyünün muhtar yardımcısı John Ndetei, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin kayıp adamın eşyalarını nehrin kıyısında bulduklarını fakat kendisine veya cesedine rastlanmadığını söyledi.

Ndetei, nehrin kıyısında bir kaya üzerinde yatan timsahı öldürdüklerini ve karnını açtıklarında insan eliyle karşılaştıklarını anlattı.

Öte yandan Homa bay eyaletindeki Viktorya Gölü kıyısında, gölden su taşıyan Mary Akinyi adındaki 35 yaşındaki kadına da timsah saldırdı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI


Çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken bölge sakinleri Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) yetkilerinin son zamanlarda art arda yaşanan saldırılara çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

SEBEBİ KURAKLIK OLABİLİR


Ülkede uzun zamandır yaşanan kuraklık vahşi hayvanların köylere ve şehirlere inmesine sebep olurken, yine kuraklıktan etkilenen köylerde insanların sığırlarını koruma altındaki doğal yaşam alanlarına sokarak otlatmalarının hayvan-insan çatışmasını tetiklediği ifade ediliyor.


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