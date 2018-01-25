Kenya ilk uydusunu nisanda fırlatacak

MALİYETİN BÜYÜK KISMINI JAPONYA KARŞILADI

Senim Tanay

'nden yapılan açıklamada üniversite mühendisleri tarafından Japonya Uzay Ajansı (JAXA) iş birliğiyle geliştirilen uydunun nisan sonunda fırlatılacağı belirtildi.Uydu, ülkedeki tarım arazilerinin gözlemlenmesi ve kıyı şeridinin izlenilmesine yardımcı olacak.Yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olan uydunun maliyetinin büyük kısmını Japonya karşıladı.Fırlatma işleminin başarıyla tamamlanması durumunda Kenya, uzaya uydu fırlatan Afrika ülkeleri arasındaki yerini almış olacak.Daha önce Güney Afrika, Nijerya, Gana, Cezayir ve Mısır uzaya uydu göndermişti.