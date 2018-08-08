Premier Lig ekibi Chelsea, kaleci konusunda önemli bir hamle yaptı. Maviler, Athletic Bilbao’nun kalecisi Kepa Arrizabalaga’nın 80 milyon euroluk serbest kalma maddesini yatırdı ve transferi resmileştirdi.

Öte yandan transfer duyurusunun ardından kulübün internet sitesi de çöktü. İspanya saati ile 12.02’de Chelsea’nin parayı yatırdığı ve transferi tamamladığı ifade edildi.

Yarın itibariyle İngiltere’de bitecek transfer dönemi nedeniyle Londra kulübü oldukça hızlı davrandı. Kepa Arrizabalaga, tarihin en pahalı kalecisi olarak unutulmaz bir olaya da imza attı.