Kerem Demirbay: Almanya Milli Takımı'na seçilmek zor ama Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım

''LÖW BENİMLE GÖRÜŞTÜ''

''HOFFENHEIM'DA KALMAK İSTİYORUM''

Erdinç Şahin

yaptığı açıklamada "Evet kadroya seçilmek zor olacak ama henüzgözden çıkartmadım." dedi.'ün kendisiyle görüştüğünü söyleyensakatlığım sonrası benimle görüştü ve planları arasında yer alabileceğimi söyledi." şeklinde konuştu.ile oynanan maçta sakatlık geçiren Kerem Demirbay, "Sezon bitmeden bir kaç maça daha çıkabileceğimi düşünüyorum." dedi.Sezon sonunda sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif olacak olmasına rağmen Hoffenheim'da kalmak istediğini de sözlerine ekleyen Demirbay, "Hoffenheim'da kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Gelecek sezon da Hoffenheim forması giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.