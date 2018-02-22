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Kerem Demirbay: Almanya Milli Takımı'na seçilmek zor ama Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım

Hoffenheim'ın Türk asıllı Alman yıldızı Kerem Demirbay, Almanya ile Dünya Kupası'na gitmeyi umuyor

Kerem Demirbay: Almanya Milli Takımı'na seçilmek zor ama Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım
Kerem Demirbay, Kicker'e yaptığı açıklamada "Evet kadroya seçilmek zor olacak ama henüz Dünya Kupası'nı gözden çıkartmadım." dedi.
 

''LÖW BENİMLE GÖRÜŞTÜ''


Almanya Milli Takımı teknik direktörü Löw'ün kendisiyle görüştüğünü söyleyen Kerem Demirby, "Joachim Löw sakatlığım sonrası benimle görüştü ve planları arasında yer alabileceğimi söyledi." şeklinde konuştu.

Hertha Berlin ile oynanan maçta sakatlık geçiren Kerem Demirbay, "Sezon bitmeden bir kaç maça daha çıkabileceğimi düşünüyorum." dedi.

''HOFFENHEIM'DA KALMAK İSTİYORUM''


Sezon sonunda sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif olacak olmasına rağmen Hoffenheim'da kalmak istediğini de sözlerine ekleyen Demirbay, "Hoffenheim'da kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Gelecek sezon da Hoffenheim forması giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.


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