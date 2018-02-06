Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!

Almanya Bundesliga
takımlarından Hoffenheim’da
forma giyen Türk
asıllı Alman
futbolcu Kerem Demirbay
için İngiltere’den Arsenal ve Liverpool’un
devreye girdiği öğrenildi.
Geçen sezon Almanya Milli Takımı
ile Konfederasyon Kupası
kazanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.
Bild’in
haberine göre, Arsene Wenger ve Jurgen Klopp
başarılı futbolcunun sözleşmesinde yer alan 28 milyon pound’a serbest kalır maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor. Transfer iddiaları hakkında konuşan Demirbay
, “Açıkçası böyle bir durum şaşırtıcı olmaz. Danışmanlarım ve kulüp bunu çözeceklerdir” ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE SONA ERECEK
2016 yılında Hamburg’dan 1.7 milyon euro’ya Hoffenheim’a transfer olan Kerem Demirbay’ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
Bu sezon ligde 15 maça çıkan Kerem Demirbay, 2 gol atıp 1 asist yapmayı başardı.
Liverpool’da Emre Can’ın Juventus’a gidecek olması ve Arsenal’de ise Henrikh Mkhitaryan’ın takımdan ayrılması nedeniyle iki ekip de Kerem Demirbay ile bu boşlukları doldurmayı planlıyor.
Erdinç Şahin