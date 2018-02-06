Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!

SÖZLEŞMESİ 2021'DE SONA ERECEK

Erdinç Şahin

takımlarındanforma giyenasıllıfutbolcuiçindevreye girdiği öğrenildi.Geçen sezonilekazanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.haberine göre,başarılı futbolcunun sözleşmesinde yer alan 28 milyon pound’a serbest kalır maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor. Transfer iddiaları hakkında konuşan, “Açıkçası böyle bir durum şaşırtıcı olmaz. Danışmanlarım ve kulüp bunu çözeceklerdir” ifadelerini kullandı.2016 yılında Hamburg’dan 1.7 milyon euro’ya Hoffenheim’a transfer olan Kerem Demirbay’ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Bu sezon ligde 15 maça çıkan Kerem Demirbay, 2 gol atıp 1 asist yapmayı başardı.Liverpool’da Emre Can’ın Juventus’a gidecek olması ve Arsenal’de ise Henrikh Mkhitaryan’ın takımdan ayrılması nedeniyle iki ekip de Kerem Demirbay ile bu boşlukları doldurmayı planlıyor.