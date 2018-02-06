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Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!

Hoffenheim'ın Türk asıllı Alman yıldızı Kerem Demirbay için İngiltere'nin önemli takımlarından Liverpool ve Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi.

Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!
Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için İngiltere’den Arsenal ve Liverpool’un devreye girdiği öğrenildi.

Geçen sezon Almanya Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası kazanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

Bild’in haberine göre, Arsene Wenger ve Jurgen Klopp başarılı futbolcunun sözleşmesinde yer alan 28 milyon pound’a serbest kalır maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor. Transfer iddiaları hakkında konuşan Demirbay, “Açıkçası böyle bir durum şaşırtıcı olmaz. Danışmanlarım ve kulüp bunu çözeceklerdir” ifadelerini kullandı.
 

SÖZLEŞMESİ 2021'DE SONA ERECEK


2016 yılında Hamburg’dan 1.7 milyon euro’ya Hoffenheim’a transfer olan Kerem Demirbay’ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Kerem Demirbay, 2 gol atıp 1 asist yapmayı başardı.

Liverpool’da Emre Can’ın Juventus’a gidecek olması ve Arsenal’de ise Henrikh Mkhitaryan’ın takımdan ayrılması nedeniyle iki ekip de Kerem Demirbay ile bu boşlukları doldurmayı planlıyor.

 


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