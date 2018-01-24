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Kerem Görsev ve Deniz Kurt Amerika'da evlendi

Türkiye'nin en ünlü caz sanatçılarından Kerem Görsev ile 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Pınar Kapralı’dan 22 Eylül’de tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberiyle herkesi şoke eden Kerem Görsev bu kez de yeni evliliğiyle herkesi tekrar şoke etmeyi başardı

24 Ocak 2018, Çarşamba 10:19
Kerem Görsev ve Deniz Kurt Amerika'da evlendi
Dört ay bekar gezen Kerem Görsev, oyunculuk deneyimi olan, Milano'da yaşayan şef Deniz Kurt ile New York'taki Türk Konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çift balayını da New York'ta geçirecek.

22 yıl evli kaldığı eşi ile boşanma nedenlerini o dönem tek kelimeyle cevaplayıp "Sihir bitti" diyen Kerem Görsev, kısa sürede yeni bir sihre kapılmış anlaşılan...


KEREM GÖRSEV NEW YORK'TA 18'İNCİ ALBÜMÜNÜN KAYDINI YAPACAK


Öte yandan Kerem Görsev,  New York'ta, 'After Hurracine NYC' adını verdiği 18'inci albümünün kaydını da yapacak.


Kerem Görsev ve Pınar Kapralı'nın 22 yıllık evliliği tek celsede bitti!Kerem Görsev ve Pınar Kapralı'nın 22 yıllık evliliği tek celsede bitti!



Kerem Görsev ve Pınar Kapralı


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