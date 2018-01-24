Kerem Görsev ve Deniz Kurt Amerika'da evlendi



KEREM GÖRSEV NEW YORK'TA 18'İNCİ ALBÜMÜNÜN KAYDINI YAPACAK

Kerem Görsev ve Pınar Kapralı'nın 22 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Elif Bayram

Dört ay bekar gezenoyunculuk deneyimi olan, Milano'da yaşayan şefile New York'taki Türk Konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Çift balayını da New York'ta geçirecek.22 yıl evli kaldığı eşi ile boşanma nedenlerini o dönem tek kelimeyle cevaplayıp "Sihir bitti" diyenkısa sürede yeni bir sihre kapılmış anlaşılan...Öte yandanNew York'ta,adını verdiği 18'inci albümünün kaydını da yapacak.