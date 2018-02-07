Kerem Tunçeri ile Sinem Ökten sevgili mi? Sinem Ökten kimdir?

SİNEM ÖKTEN INSTAGRAM HESABI

Büşra Kamış

? Asmalımescit'teki meyhanede Sinem Ökten ile felekten bir gece çalan Tunçeri'nin yanındaki ünlü spiker Sinem Ökten'in de kim olduğu merak edilmeye başlandı.? İşte merak edenler için derlediğimiz haberin ayrıntıları...Başbaşa yemek yiyen ikilinin keyifi basın mensuplarının gelmesiyle sona erdi. Suratı düşen ikili objektiflere poz vermek istemedi ve Ökten eliyle yüzünü kapatırken Tunçeri, sevgili misiniz sorusuna 'Aramızda bir şey yok' dedi.Tivibu Spor ekranlarında spor spikeri olarak mesleki kariyerini sürdürmektedir. Daha önce NTV Spor kanalındada görev alan Sinem Ökten baba tarafından aslen Samsun’ludur. İzmir doğumludur.2018 yılında eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan birlikteliğiyle magazin dünyasında gündeme gelmiştir.