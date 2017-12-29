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Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, içeride karşılaştıklarını ve yanlarında başka arkadaşlarının da olduğunu söyleyerek aşk iddialarını yalanladı

29 Aralık 2017, Cuma 13:00
Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?
Tuvana Türkay önceki akşam, ablası ve diş doktoruyla birlikte, Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı.

Aynı mekanda olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin de Tuvana Türkay ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği öğrenildi.

Mekandan ilk çıkan Kerem Tunçeri, magazin muhabirlerinin, "2017'nin son aşk bombası mı?" sorusuna ''Yok öyle bir şey'' diyerek açıklık getirdi.

''O SİZİN HÜSNÜ KURUNTUNUZ''

Tuvana Türkay ise, “O sizin hüsnü kuruntunuz. Ablam ve diş doktorumla geldim. Kerem de arkadaşım. Sandığınız gibi bir durum yok." dedi.

Kerem Tunçeri geçen yaz manken ve sunucu Gamze Balım'dan ayrıldıktan sonra Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşamıştı.



ALPER POTUK VE TUVANA TÜRKAY'I AYIRAN GÜZEL

Tuvana Türkay da Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan geçen ay ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni olarak da Alper Potuk'un restoranda bir kız arkadaşıyla yakınlaşması gösterilmişti.




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