Kerem Tunçeri ile Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor?

''O SİZİN HÜSNÜ KURUNTUNUZ''

Kerem Tunçeri geçen yaz manken ve sunucu Gamze Balım'dan ayrıldıktan sonra Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşamıştı.

ALPER POTUK VE TUVANA TÜRKAY'I AYIRAN GÜZEL

Tuvana Türkay da Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan geçen ay ayrılmıştı. Ayrılığın nedeni olarak da Alper Potuk'un restoranda bir kız arkadaşıyla yakınlaşması gösterilmişti.

Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu

Çiğdem Saltık

önceki akşam, ablası ve diş doktoruyla birlikte, Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere yansıdı.Aynı mekanda olan eskinin deve diğer arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği öğrenildi.Mekandan ilk çıkan, magazin muhabirlerinin, "2017'nin son aşk bombası mı?" sorusuna ''Yok öyle bir şey'' diyerek açıklık getirdi.Tuvana Türkay ise, “O sizin hüsnü kuruntunuz. Ablam ve diş doktorumla geldim. Kerem de arkadaşım. Sandığınız gibi bir durum yok." dedi.