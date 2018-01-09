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Kerevizin güzelliğinize olan etkileri

Kış aylarının en değerli sebzelerinden biri olan kereviz, sağlığınıza olan faydalarının yanında güzelliğiniz için de oldukça etkilidir

09 Ocak 2018, Salı 17:05
Kerevizin güzelliğinize olan etkileri
Kendine özgü aroması ve tadıyla düşük kalorili sebzeler arasında oldukça popüler olan kereviz sadece lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla değil güzelliğe olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde cildinizin yenilenmesi ve nemlenmesi için katkıda bulunur.

İşte kerevizin güzelliğinize olan faydaları:

1- Anti-aging etkili

Kereviz, içeriğinde serbest radikallerin sebep olduğu zararlara karşı korumaya yardımcı potansiyel antioksidan olarak vitamin A, E ve C vitaminlerini barındırır. A vitamini yaşlanma belirtilerini azaltırken E vitamini ise cildin nem dengesini korur.

2- Cildin elastikiyetini artırır

Kerevizde Omega-6 yağ asidi bulunmaktadır. Bu asit cilde parlaklık ve esneklik vermekte ayrıca, kalsiyum, selenyum, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi mineraller ile cilde besin sağlar.

3- Akne ve sivilceleri azaltır

Kereviz cildi nemlendirir ve besler. Akne ve sivilceden muzdarip insanlar çay ağacı ve nane yağının içine kereviz suyu karışrarak cildine uyguladıklarında olumlu sonuçlar elde edeceklerdir.

4- Yağlı ciltlerde etkili

Yağlı ciltten muzdarip insanlar da günlük olarak kereviz suyu içebilir. Bir diğer yöntem de kerevizi dilimleyip suyun içinde kaynatın. Soğutun ve buzdolabına koyun. Gece yatmadan önce cildinizi bu su ile silin. Bu yöntem ile cildiniz PH dengesini yeniden sağlayacaktır.

5- Vitiligo tedavisi

Vitiligo (beyaz lekeler) ciltte görünen bir hastalıktır. Kerevizde bulunan psoralenler deride melanin üretimini artırarak, vitiligodan kurtulmanıza yardımcı olur.


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