Kerim Çaplı kayıtları yayınlanıyor

Nazlı Erdol

Birden çok enstrümana virtüöz seviyesinde hakimiyeti, vokal yeteneği ve aykırı mizacıyla çağdaştarihimizin Kerim abisi olarak anılan2004 yılında aramızdan ayrılmıştı.Müzik hayatına 1955'ten 1979'a, 30 yaşında dek yaşadığı Amerika'da başlayan vevebaşta olmak üzere birçok grup ve müzisyenle çalan, ülkeye dönüşünden vefatına dek sürekli müzikle yaşadı. Müzisyen bir aileden geliyordu (anne opera sanatçısı, baba dünyaca ünlü caz piyanisti Erdoğan Çaplı) ve müzikle düşünüyordu. Sayısız şarkı yaptı. Bugün yaptığı o şarkıların nerede olduğu bilinmiyor. Ancak Erekli Stüdyosu'nda kaydettiği 8 parçalık bir demonun varlığı uzun süredir biliniyordu. Ve bu albümün ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Ölümümün ardından albüm ailesine teslim edilmişti.Şimdi bu albüm 20 Nisan 2018'detarafından cd ve plak formatlarında yayınlanıyor. İçinde 6 İngilizce, 1 enstrümantal ve 1 Türkçe parçanın yer aldığı albüm orijinal kayıtlar muhafaza edilerek yayınlanacak. Albümün Türkçe parçası "Muhtacım Sana" ise Kerim Çaplı'nın Türkiye'de ölümüne dek aynı sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşları tarafından yeniden çalınacak ve Kerim Çaplı'nın oğlu'yla yaptığı bir düete dönüşecek.Önceki gün Arpej Müzik ofisinde,ile anlaşma imzalayan Kerim Çaplı'nın oğlu Ahmet Çaplı, ''Müzik tarihimizin sayılı saklı albümlerinden biri müzikseverlerle buluşacağı için oldukça heyecanlıyız' diyerek duygularını ifade etti.