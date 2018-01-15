Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı

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DEMET AKALIN'DAN KERİMCAN DURMAZ'A SÜRPRİZ



DOSTLARLA DANS

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Kerimcan Durmaz: Gözlüksüz çekmeyin

Elif Bayram

Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren, sonra DJ'liğe adım atanizinden gitmeye karar verdi. Her yıl Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konser ve gösteriyle Bostancı'yı sallayan Demet Akalında böyle bir gösteri hazırlamasını tavsiye etti.ı dinleyen Kerimcan Durmaz gösterisi için aylarca dans provalarına katıldı ve kareografi çalıştı. Gösteri dün akşam gerçekleşti ve gösteriye bir sürü ünlü isim katıldı. Ünlü isimler arasındave yakın dostlarıda vardı.Gösteridesürpriz yaparak sahneye çıktı ve şarkı söyledi.Öte yandan Kerimcan Durmaz gösterinin bir bölümünde yakın arkadaşları Samet Liçina ve Caner Çalışır'la dans etti.