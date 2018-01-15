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Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra DJ'liğe atım atan Kerimcan Durmaz dün akşam yaptığı gösteriyle Bostancı Gösteri Merkezi'ni salladı

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:04
Kerimcan Durmaz Bostancı'yı salladı
Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren, sonra DJ'liğe adım atan Kerimcan Durmaz, Demet Akalın'ın izinden gitmeye karar verdi. Her yıl Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konser ve gösteriyle Bostancı'yı sallayan Demet Akalın Kerimcan'a da böyle bir gösteri hazırlamasını tavsiye etti.

Demet Akalın'ı dinleyen Kerimcan Durmaz gösterisi için aylarca dans provalarına katıldı ve kareografi çalıştı. Gösteri dün akşam gerçekleşti ve gösteriye bir sürü ünlü isim katıldı. Ünlü isimler arasında Demet Akalın, Fatih Ürek, Seren Serengil ve yakın dostları Selin Ciğerci, Samet Liçina ile Caner Çalışır da vardı. 



DEMET AKALIN'DAN KERİMCAN DURMAZ'A SÜRPRİZ 


Gösteride Demet Akalın, Kerimcan Durmaz'a sürpriz yaparak sahneye çıktı ve şarkı söyledi.


DOSTLARLA DANS


Öte yandan Kerimcan Durmaz gösterinin bir bölümünde yakın arkadaşları Samet Liçina ve Caner Çalışır'la dans etti. 



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